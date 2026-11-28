乌克兰对外情报局公布了已解密的档案文件，内容涉及1933年秋季乌克兰民族主义组织（OUN）在国外组织抗议活动的情况。 该活动的目的是引起国际社会对苏联乌克兰境内大规模饥荒以及布尔什维克政权罪恶政策的关注。

此外，内务部还公布了档案材料，这些材料揭示了制造人为饥荒的运作机制、对试图拯救家人的民众的惩罚，以及禁止人们为寻求生路而离境的政策。

在乌克兰对外情报局（SZRU）的档案中，发现了乌克兰民族主义者领导层的行动纲领及其他材料，涉及1933年秋季在欧洲、美国和加拿大开展的反布尔什维克行动。

“在乌克兰对外情报局的档案中，发现了乌克兰民族主义者领导层的指导计划以及其他相关材料，这些材料涉及1933年秋季由欧洲、 美国和加拿大开展反布尔什维克抗议行动的指导计划及其他材料，该行动旨在引起外界对苏联乌克兰大规模饥荒的关注，”乌克兰对外情报局通报称。

苏联国家政治保卫局（ODPU）的工作人员通过海外特工网络获得了关于乌克兰侨民筹备相关活动的信息。 该计划日期为1933年9月18日。其收件方包括乌克兰民族主义组织（OUN）在欧洲的各秘书处和部门，以及美国乌克兰国家复兴组织和加拿大乌克兰民族联盟。

该文件开篇对乌克兰的局势及苏联当局的意图进行了评估：

“最近在被共产主义莫斯科占领的乌克兰领土上发生的事件（饥荒、恐怖统治、乌克兰化政策的转变等）， 鲜明地表明，布尔什维克独裁政权已决定彻底瘫痪乌克兰运动的进一步发展以及我们民族的民族意识。 莫斯科的目的在于使乌克兰屈服，使其即使在有利条件下也丧失重启争取解放斗争的可能性，并长期将其置于自身殖民地的地位。”

该计划确定了抗议运动的几项主要任务：

吸引世界关注乌克兰问题 及其解决的必要性；

揭露莫斯科政策导致的苏联乌克兰的真实状况；

向其他国家政府表明立场，反对与共产主义莫斯科的妥协政策及“条约狂热”；

表明乌克兰人民绝不接受自贬身价，也不承认莫斯科签订的任何条约；

彰显国内及海外乌克兰人的团结，以及世界进步社会的支持。

为此，计划举行街头集会、组织公开演讲，并通过决议呼吁支持乌克兰人并帮助他们生存下去。载有相关呼吁的文件应寄送至其他国家的政府及外交机构。

据档案记载，1933年11月，数千名乌克兰侨民在美国数十个城市参加了静默游行和集会。 这些活动旨在纪念1932–1933年大饥荒的受害者，并抗议克里姆林宫针对乌克兰民族的灭绝政策。

活动结束后，参与者起草了一系列关于乌克兰饥荒的备忘录，致函各国政府。 其中一份由费城美乌组织起草的文件被送交美国总统富兰克林·罗斯福。该文件的文本也落入了苏联特工部门之手。

该备忘录强调了向乌克兰民众提供国际援助的必要性，并阐明了这场悲剧的原因：

“尽管本文件的主要目的是协助组织对苏联乌克兰民众的援助——那里正饱受流行病和贫困的肆虐——但我们认为有必要阐明导致这场灾难的经济、民族和政治条件，并确信，任何任何援助若要真正有效且切实，都必须在充分了解事态本质的基础上提供。所有这些苦难的根源在于社会条件，而非不可抗力的自然现象，这一事实不应影响从人道主义角度出发提供援助的紧迫性。 无论原因如何，其后果是数百万人的生命岌岌可危，而这个毗邻文明国家的国家，正面临着毁灭的危险。”

美国乌克兰组织联合会还起草了另一份备忘录。 这一乌克兰人的社会政治组织曾举办活动支持承认乌克兰国家主权，向国际社会通报乌克兰问题，为饥民筹集善款，并出版关于乌克兰的英文书籍。

在获悉乌克兰侨民正在筹备抗议活动并起草备忘录后，苏联领导层指示苏联国家政治保卫局（ODPU）相关机构对事态发展施加影响。

特别是，他们试图向美方灌输一种观点，即抗议活动背后据称是“持反动立场的乌克兰民族主义者、极端分子和恐怖分子”，这些人可能会制造挑衅和大规模骚乱。

此外，苏联特工机构还散布消息，称乌克兰民族主义组织（OUN）成员正在策划暗杀外交人民委员马克西姆·利特维诺夫。 1933年11月16日，利特维诺夫正前往华盛顿，准备与富兰克林·罗斯福会晤，并签署关于建立苏联与美国外交关系的文件。

乌克兰内务部公布了部分档案文件。 该部重申了1932–1933年大饥荒种族灭绝事件中数百万受害者的悲剧，以及1921–1923年和1946–1947年人为制造的大规模饥荒。

“今天，我们缅怀数百万乌克兰人的英灵，他们因1932–1933年规模最大的‘饥荒大屠杀’以及1921–1923年和1946–1947年的大规模人为饥荒而丧生。 多年来，苏联当局一直试图掩盖这些罪行的真相。但档案资料保留了相关证据，揭示了饥荒是如何被蓄意制造的，人们因试图拯救家人而受到惩罚，以及被禁止外出寻求生路。 “这些资料是关于乌克兰人民所经历的这场悲剧的历史记忆的一部分，”内务部表示。

2026年11月28日，乌克兰将举行活动悼念饥荒受害者。 这一天既是1932–1933年饥荒的第93个周年纪念日，也是1946–1947年饥荒开始的第80个周年纪念日。 乌克兰人将点燃蜡烛，参与全国性的默哀一分钟，并缅怀因苏联当局制造的人为饥荒而丧生的数百万人。

11月28日大饥荒受害者纪念日当天，总统弗拉基米尔·泽连斯基向因1921–1923年、1932–1933年及1946–1947年人为饥荒而丧生的数百万乌克兰人致以哀悼。

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