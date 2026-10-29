2026年11月塔罗运势：占星师揭晓了所有星座的关键牌

2026年11月的塔罗占星预测指出，倒置的“七把剑”是本月的主要象征，它象征着摆脱欺骗，以及在行星逆行期结束后迎来新阶段。

根据预测，为每个星座准备了以下塔罗牌：

白羊座——倒置的“皇帝”，这表明内心存在疑虑，渴望稳定，并需要学会放手，不再过度控制事态发展。

金牛座——倒置的“五把剑”，建议更善待自己，疗愈情感创伤，并在人际关系中寻求和谐。

双子座——倒置的“宝剑Ace”，告诫不要草率下结论，并提醒在水星逆行期间对信息进行批判性分析的重要性。

巨蟹座——倒置的“两把剑”，敦促你在复杂局面中果断决策，克服迷茫。

狮子座——“十把剑”，象征着重要阶段的终结、耗神之事的落幕以及翻开崭新篇章。

处女座——“正义”牌，呼吁保持客观、做出审慎的决定，并仔细审视彼此的义务。

天秤座——倒置的“十枚五芒星”，表明需要理清财务状况、调整预算并巩固物质基础。

天蝎座——“圣杯国王”，象征着情感上的成熟、坚韧，以及确定新生活优先事项的良机。

射手座——倒置的“倒吊人”，提醒你不要等待理想条件，而应立即行动，并勇敢地从自身经历中汲取经验。

摩羯座——倒置的“七枚五芒星”，建议重新评估以往的努力并调整计划，以更有效地分配资源。

水瓶座——“三杯”，预示着温馨的交流、对周围人的信任恢复以及愉快的社交互动。

双鱼座——“五芒星六”，象征着在人际关系中寻求平衡与平等，以及有意识地分配自己的精力和注意力。

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