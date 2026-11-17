即使在全面战争期间，哈尔科夫仍继续为公园、广场和绿地的养护提供资金，因为这不仅关乎城市美化，也关乎维持市民的正常生活。

据市长介绍，绿化区域的维护资金来源于地方预算。他强调，关于城市美化支出的讨论应基于具体数据，而非演变为政治争论。

“最重要的是，这场讨论不要演变成政治作秀。而只要手头有具体数据，我随时准备进行实质性对话。首先需要了解哈尔科夫预算的构成及其资金的流向，”市长指出。

伊戈尔·特列霍夫透露，今年前十个月，哈尔科夫预算的自有收入达到近155亿格里夫纳。这里所指的是构成地方社区收入基础的税收及其他收入。

此外，该市还获得国家转移支付，其中很大一部分是专项资金。这些资金不能用于公园维护或花坛建设。

“没有人有权将专项拨款用于花坛或公园，”特列霍夫强调道。

市长还解释说，美化环境的开支并不局限于种植花卉。这些开支还包括区域清扫、树木养护、清除危树，以及公园和广场的维护。

“这是常规的市政工作，只要城市里还有人居住，就不能轻易停止，”他说。

此外，特列霍夫特别强调了整洁的公共空间对这座多年来一直遭受俄罗斯炮击的城市所具有的心理意义。

据他介绍，哈尔科夫目前仍有当地居民、数十万境内流离失所者，以及在哈尔科夫战线服役的军人家庭在此生活。

市长认为，能在公园里放松身心、欣赏鲜花、与家人共度时光，有助于人们暂时忘却持续不断的危险与破坏。

“人们已经厌倦了焦虑、破坏和日常的危险。 当一家人能到打理得井井有条的公园里散步，当孩子看到的是鲜花，而不是仅用胶合板封住的窗户和受损的建筑时，这也意义重大，”市长指出。

他补充道，熟悉的城市空间有助于哈尔科夫市民即使在战争条件下也能保持正常生活的感觉。

“我不希望——也希望没有人希望——哈尔科夫变成一座阴郁、破败的城市，让人们一有机会就急于离开，”特列霍夫总结道。

据哈尔科夫市议会住房与公用事业局的数据，全市共有27座公园和92处小广场。此外，哈尔科夫还有森林、草地公园、树林、林荫大道和滨河步道。

2025年6月，该市批准了《2025–2030年绿化发展与保护计划》。

因此，市政府解释称，继续投入城市美化资金是为了维护公共空间的基础设施，并确保即使在全面战争期间，也能为哈尔科夫市民维持舒适的生活环境。

需要提醒的是，从2027年1月1日起，哈尔科夫居民将支付更高的供水和排污费用。市议会执行委员会已批准新的收费标准：每立方米水费为57.50格里夫纳，排污费为27.99格里夫纳。 两项服务合计每立方米费用将从目前的69.24格里夫纳上调至85.49格里夫纳。

此外，近期由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。同时，由于电网电压不稳定，地铁列车运行可能出现延误。

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