三所乌克兰学院将获得2400万欧元，用于建立职业技能中心

在欧盟的支持下，这笔资金将用于发展基辅、第聂伯和沃伦州的职业教育机构。教育与科学部、财政部、各州行政机构及教育机构的代表已签署了相关协议。

获得资金的机构包括基辅TECHNO-ART职业学院、第聂伯职业技术学院和科尔科夫职业教育中心。

计划在2027至2028年间翻新教学楼、实训车间和学生宿舍，并采购现代化设备和交通工具，以满足学生实践培训的需求。

新中心将融合职业教育、人才再培训及与企业的合作。雇主将参与课程开发，成年人则可提升职业技能或学习新职业。

该项资金是欧洲投资银行在乌克兰职业教育发展计划的一部分，该计划总规模为5800万欧元。

来源：欧洲投资银行（EIB）

喀尔巴阡州将对与匈牙利接壤的“乔普 （蒂萨）—扎霍尼”和“卢扎恩卡—贝雷格舒兰”边境检查站，以及与斯洛伐克接壤的“乌日戈罗德—维什涅·涅梅茨克”边境检查站将进行翻新。 欧洲投资银行将在该协议框架内提供6000万欧元的资金。

欧洲投资银行将为乌克兰新建五家中央厨房提供资金支持。这些厨房合计每天可为学生提供多达6.5万份餐食。 新设施计划建在维什涅沃、列别丁、文尼察、扎波罗热和谢普蒂茨基。

欧洲投资银行（EIB）正向乌克兰提供一笔约5亿欧元的新一轮财政援助，该资金将用于恢复关键基础设施并支持中小企业。

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