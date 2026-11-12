三名受伤警察未能获得退伍军人身份——卢比内茨

三名在作战区域执行公务时受伤的执法人员，因文件中的错误而无法办理战争致残人员身份登记。

据人权专员德米特罗·卢比涅茨透露，申请者中包括一名现役警察和两名退役执法人员。 专家组在认定其伤残原因时存在错误，未考虑受伤的具体情况。因此，地区军事行政机构拒绝授予他们相应的伤残军人身份。

尽管多次向相关部委反映，问题仍未得到解决。随后，卢比涅茨直接向总理求助。

此后，相关文件得到更正，三人均被认定为因战争致残人员，并获颁相应证明。

“系统应当设计成能够自动解决此类冲突，而非人工干预。无论具体案件是否会上报至政府首脑层面，”人权专员强调道。

来源：德米特罗·卢比涅茨（Telegram）

与此同时，赫梅利尼茨基州针对一群人闯入民宅的事件已启动审前调查。此前，该事件的视频已在网络上传播。

在克里沃罗格市，一名曾任职于区级征兵与社会支持中心的员工被通报涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺用这笔钱不向执法部门报告该男子擅自离开部队一事，并帮助其逃避刑事责任，以健康原因名义退出现役。

在克里沃罗格，一名曾任职于区级征兵与社会支持中心的员工被指控涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队一事，并会帮助他逃避刑事责任，以健康原因退出现役。

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