“特鲁哈提供住房”：马克西姆·拉夫里连科谈为因战争失去家园的家庭选择和购买公寓

2024年，“特鲁哈·乌克兰”媒体集团的创始人兼所有者马克西姆·拉夫里连科发起了名为“特鲁哈赠房”的慈善项目。 团队利用该集团Telegram频道产生的利润，为因战争而失去家园的人们购买公寓。目前，已获得援助的包括经历过占领和受伤的流离失所者家庭、有孩子的家庭以及残障人士。

我们与马克西姆探讨了房产的寻找过程、在预算范围内找到合适房源的难度，以及团队如何组织购房事宜。此外，还谈到了他们不得不做出的决策以及由此承担的责任。

如何为家庭选择住房

——马克西姆，在项目运作期间，您帮助过生活境遇千差万别的家庭。这些境遇如何影响住房的寻找？

在为项目遴选参与家庭时，我们已经对其情况有了深入了解。申请者会在申请表中介绍自己，提交相关文件，我们通过沟通了解他们对未来住房的期望。随后，我们便开始寻找房源。

2026年初，我们为一位身患残疾、独自抚养孤儿孙子的老奶奶购置了一套公寓。他们是从顿涅茨克州巴赫穆特区迁来的流离失所者，原本几乎将微薄的收入都花在了房租上。 我们需要兼顾老奶奶的健康状况，同时确保男孩在新居中能够舒适地学习和生活。

此外，我们还帮助了一户来自利西昌斯克的家庭，他们多年来一直住在前修道院内一间12平方米的房间里。 他们有两个孩子，母亲因糖尿病严重并发症而残疾，父亲是战争老兵，曾两次流离失所。他们的公寓被俄罗斯的导弹摧毁了。 当你了解所有这些情况后，看待房产信息的方式就会完全不同。你会关注：这里是否真的有足够舒适的空间容纳四个人，该地区和城市的安全程度至少在相对意义上如何。

我们还会仔细评估公寓本身的状况以及购房后的潜在开支，以免人们搬家后不得不紧急筹钱进行大修。所有这些都会与未来的业主充分讨论：最终决定权仍在他们手中。

——有没有哪次，家人的意愿对选择产生了特别大的影响？

对于来自哈尔科夫州的一家人，我们为他们购置了一栋带花园的房子。这家人经历了占领、重伤、失去未出生的孩子，在全国各地辗转寻找庇护所许久，后来他们迎来了一个女儿。 这个家庭一直梦想着拥有一所房子、一个属于自己的院子，还希望能种些果树。最终，我们成功为他们购置了一套带花园的房子。

显然，愿望需要与经济能力相匹配。我们会根据预算范围，与人们商讨各种方案。当成功找到一处让家庭心仪、并能让他们从中看到未来的生活居所时，我们感到非常欣慰。

寻找公寓与预算管理

——即使在同一座城市内，房产价格也存在显著差异。你们是如何找到合适的房源的？

我们会研究市场上的房源，与卖家沟通，并比较价格合适的公寓。这很大程度上取决于具体房源的情况。 虽然这听起来是老生常谈，但确实屡见不鲜：一套公寓价格相对低廉，外观也不错，但买下后却发现需要大修。届时实际支出将大幅增加。 有时，住房条件虽好，但位置却非常偏远，例如离孩子已经习惯的学校很远——孩子在经历了几次跨地区搬迁后，已经适应了那所学校。因此，我们不得不仔细评估各种房源，并商讨不同的解决方案。

预算固然重要，但住房必须达到基本标准。我们的家庭已经历了太多磨难，我希望拿到房子后，他们的生活能变得更轻松，而不是适得其反。

——因为卖家的原因，你们有多频繁地不得不改变计划？

确实发生过这样的情况。我们已经就购房达成一致，并准备办理手续——结果卖家突然反悔了。虽然令人不快，但也没办法：只能重新开始寻找，并考虑其他方案。我完全理解，房主们也有自己的情况。

我们会尽力协商，寻求折中方案。如果协议破裂，就另寻他法。最重要的是，最终能让家庭获得合适的住房。

法律审查与购房手续办理

——法律方面的工作是如何安排的？

我们会聘请律师和公证员全程协助购房。在办理交易手续之前，必须尽可能可靠地确认房产文件无误，核查产权状况并准备好所有材料。

这是工作中的重中之重。我们为因战争失去住房、多年来被迫租房并辗转搬迁的人们购买公寓。既然帮助家庭获得了自己的家，我们就必须确保购房手续办理得当。

我非常感谢参与这项工作的团队成员、律师和公证员。大家的共同努力确实取得了成效。

——马克西姆，您亲自将钥匙交给这些家庭，并与他们进行了很多交流。您从这些互动中获得了怎样的感受？

最让我感动的是这些人本身以及他们的情感。当你知道这些家庭经历了什么、失去了多少，就会为能帮助到他们而感到由衷的喜悦。 看到孩子们仔细打量房间、为自己挑选角落、开始小心翼翼地规划未来，这尤其让我感到欣慰。而父母们终于不必再为寻找一个安身之处而发愁了。

在交付钥匙后，我仍会与这些家庭保持联系。当他们邀请我参加乔迁之喜，讲述如何布置新家，分享生活近况时，我感到由衷的喜悦。 看到人们已经住进了自己的家，并对未来有了新的规划，这让我感到非常欣慰。我们所做的一切，都是为了这一刻。

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