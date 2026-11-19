2026年11月19日，“特鲁哈·乌克兰”将迎来成立七周年。 在此期间，由哈尔科夫人马克西姆·拉夫里连科创立的该项目，已从一个地方性公共频道发展成为拥有超过1030万订阅者的庞大媒体集团。

如今，该媒体网络已汇聚了数十个全国性和地区性的Telegram频道。 根据《乌克兰媒体：2026年新闻消费与信任度》研究报告显示，“特鲁哈”已连续第四年位居乌克兰最受欢迎新闻来源榜首。 “特鲁哈”新闻在受众中的信任度高达82%。

慈善项目和援助乌克兰民众在该媒体集团的活动中占据重要地位。 自全面入侵开始以来，该团队一直支持乌克兰军队，为部队提供装备，帮助受伤的守卫者，并为因战争失去家园的家庭购买住房。

援助军队：数十个部队和数百万格里夫纳

2022年7月，团队成立了“特鲁哈·乌克兰”慈善基金会，该基金会与30多个军事单位开展合作。 多年来，该媒体集团募集了超过6250万格里夫纳的捐款，并从自有资金中拨出约2300万格里夫纳用于援助。在此期间，向军队提供了无人机、热成像仪、通信设备、汽车及其他装备。

2026年，“特鲁哈”继续自筹资金支持军队。马克西姆·拉夫里连科亲自探访战士，并根据他们的需求移交装备。

其中，由乌克兰英雄奥列格·希里亚耶夫（代号“西尔科”）指挥的第225独立突击团获得了无人机探测器，士兵们称之为“嗅探器”。 由康斯坦丁·涅米切夫指挥的“克拉肯”特种部队官兵收到了“鬣狗S”自杀式无人机。此外，还为“阿基里斯”部队采购了230套无人机弹药投放系统。

总体而言，该媒体集团为每个分队的需求拨款约30万格里夫纳。这些物资捐赠已成为该团队与乌克兰捍卫者之间长期合作的一部分。

此外，该基金会还专门为受伤军人提供援助。例如，此前曾向“亚速”后勤支援处捐赠了230万格里夫纳，用于52名重伤战士的治疗和康复。

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“特鲁哈赠房”：为失去家园的家庭提供住房

2024年，马克西姆·拉夫里连科发起了“特鲁哈赠房”项目，该项目利用“特鲁哈乌克兰”媒体集团旗下Telegram频道的盈利，为因战争失去家园的家庭购买公寓和房屋。拉夫里年科亲自将钥匙交给这些家庭，并在他们入住后进行探访。

首批获得住房的是两户来自哈尔科夫的家庭，他们的公寓在俄罗斯炮击中被摧毁。对于来自北萨尔蒂夫卡的维多利亚一家，项目组在哈尔科夫为他们购置了一套三居室公寓。 另一户家庭也获得了自有住房，该家庭的母亲曾因战争被迫带着儿子们逃往国外。多亏了该项目，他们得以重返哈尔科夫并与父亲团聚。

2025年底，位于利沃夫州的一处住宅被移交给来自哈尔科夫州的流离失所者家庭，该家庭曾经历过占领、受伤以及失去未出世孩子的悲痛。这对夫妇正在抚养年幼的女儿，并带着祖母和宠物一同搬了进来。

2026年，一位身患残疾的退休老人佐娅·德米特里耶夫娜和她12岁的孙子——孤儿马特维，他们因家园被毁而从巴赫穆特地区撤离，此前一直将仅有的微薄积蓄都用于支付房租。

此外，今年马克西姆·拉夫里连科和“特鲁哈”还为来自利西昌斯克、正在抚养两个孩子的奥尔加和叶夫根购置了住房。叶夫根是一名战争老兵，奥尔加身患残疾。 失去家园后，这家人曾在利沃夫州一处前修道院内，一间仅12平方米的房间里居住了四年。如今，他们终于拥有了自己的公寓。

“特鲁哈·乌克兰”在迎来成立七周年之际，继续开展信息传播和慈善活动。团队与各军事单位保持联系，为他们提供必要的装备，并帮助受战争影响的乌克兰家庭。

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