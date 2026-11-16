2026年11月17日星期二，根据乌克兰东正教会（PTSU）的教会历，东正教信徒将纪念新凯撒利亚主教、圣格里高利·奇迹制造者，以及圣像画家拉撒路。 这两位圣徒都为基督教历史做出了重大贡献：格里高利因布道活动和灵性智慧而闻名，而拉撒路则因敬奉圣像而遭受迫害。

此外，这一天也是圣诞斋期的持续期间，信徒们会在这一基督教最重要的节日之一来临前夕遵守斋戒。下面我们将介绍这些圣人的生平、11月17日的圣名日以及相关传统。

11月17日纪念谁

这一天的主要人物是圣格里高利·奇迹制造者，他曾任新凯撒利亚主教，生活于公元三世纪。他出生于小亚细亚的一个异教家庭，并接受了良好的教育。 在求学期间，他接触到了基督教教义，并逐渐皈依了信仰。

著名的基督教导师奥利金对他灵性的成长产生了特别的影响，格里高利曾在巴勒斯坦的凯撒利亚师从奥利金。 后来，他回到故乡，致力于为教会服务，并成为新凯撒利亚的主教。

据教会传统记载，格里高利拥有行神迹的恩赐，正因如此才获得了他的绰号。他的讲道与事工促进了基督教在该地区的传播。 这位圣徒还以神学著作而闻名，特别是他对基督教圣三一教义的阐述。

此外，11月17日还纪念来自君士坦丁堡的圣拉撒路，他是一位圣像画家。他生活于9世纪，是一名修士，并致力于绘制圣像。

在支持“反圣像运动”的皇帝狄奥菲勒斯统治时期，拉撒路因创作圣像而遭到迫害。他被监禁并遭受酷刑，当局企图迫使他放弃自己的事业。 然而，即使获释后，他依然继续绘制圣像。据教会传统记载，女皇狄奥多拉在他获救的过程中发挥了重要作用。对这位圣人的纪念与捍卫圣像绘制及崇敬圣像密切相关。

谁在庆祝圣名日

根据新教会历，11月17日是格里高利、拉撒路、米哈伊尔和维多利亚的圣名日。

格里高利——这个名字源自希腊语，意为“警惕的”或“不眠者”。由于许多基督教圣徒都曾使用过这个名字，因此它得以广泛流传。

拉撒路——这个名字源自古希伯来语，意为“上帝帮助了”。在基督教传统中，它与圣经人物及几位圣人相关。

米哈伊尔——源自古希伯来语的名字，意为“如同上帝一般”。它与大天使米哈伊尔相关，在基督教中有着悠久的历史。

维多利亚——这个名字源自拉丁语，意为“胜利”。它象征着力量与坚韧。

同时，个人的“天使日”取决于受洗时以哪位圣人的名字为孩子命名。因此，名字日的日期可能与普通日历上的日期不同。

这一天的传统习俗

11月17日，信徒们可以前往教堂，向圣格里高利·奇迹制造者祈祷，祈求智慧、精神力量以及在艰难的生活境遇中获得帮助。

人们传统上会向这位圣徒祈求治愈、在磨难中获得支持以及坚定信仰。纪念圣拉撒路提醒我们：保持精神坚韧、恪守信念以及尊重圣物至关重要。

这一天也适宜用于行善、关怀亲人以及帮助那些需要帮助的人。

不宜做的事

教会并未针对11月17日这一天制定具体的日常生活禁令。打扫卫生、洗衣服、做饭或工作，仅因恰逢圣人纪念日，并不构成罪过。

同时，建议信徒避免争吵、侮辱、闲言碎语、嫉妒和恶言恶语。不应拒绝帮助身处困境的人，也不应故意挑起冲突。

关于禁止借钱、工作或出门的民间禁忌，并非强制性的教会规定。

11月17日的民间习俗

在民间历法中，11月中旬被视为冬季寒潮来临的征兆。人们会观察天空、风向和树木，试图预测未来几周的天气。

常见的民俗预兆包括：

Якщо вранці з'явився іній, очікували морозної погоди.

Якщо небо затягнуло хмарами, вірили, що негода затримається.

Якщо дме сильний вітер, чекали на зміну погоди.

Якщо день видався ясним і морозним, за народними спостереженнями, зима могла бути холодною.

这些习俗属于民间传说，并非科学的气象预报。

11月17日的圣诞斋期

11月17日，圣诞斋期（又称菲利普斋期）仍在持续，该斋期始于11月15日，将于12月24日结束。在此期间，信徒们按照教会饮食条例的规定，传统上会戒食肉类、乳制品和鸡蛋。

然而，斋戒不仅意味着饮食上的限制，更是为圣诞节进行的灵性准备：祈祷、行善、与亲人和解以及行善事。根据新教会历，基督降生节将于12月25日庆祝。

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