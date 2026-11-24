截至2026年11月24日，乌克兰每克黄金的价格为5 189,83格里夫纳，约合115美元。与前一日相比，这种贵金属的价格上涨了1美元。

黄金价格走势

与10月的大部分时间相比，乌克兰11月底的金价呈现下跌趋势。 这主要是由于全球贵金属报价下跌所致，因此10月成为黄金市场长期以来表现最差的月份之一（全球市场跌幅约为3.7%）。

10月，按乌克兰国家银行汇率计算，每克纯金的价位在5 848,29格里夫纳（10月26日当月最低点）至6 066,59格里夫纳（10月14日最高点）之间波动。

总体而言，黄金价格会随着汇率和国际金价（每盎司）的波动而每日波动。

据“财政部”数据显示，黄金价格走势如下：

11月19日跌至14个月低点后，金价开始回升：投资者趁价格下跌之机，开始更积极地买入黄金。然而，美元走强以及市场对美国加息的预期，抑制了金价的进一步上涨。

如果您计划买卖银行贵金属或金银制品，请务必确认最新报价，因为商业银行和典当行的价格可能与乌克兰国家银行（NBU）的官方汇率存在差异。 当铺对黄金制品的估价远低于金属的市场价值。

以585纯度的黄金为例，乌克兰典当行的价格为每克1,605至2,120格里夫纳，而999纯度的纯金则高达每克5,800格里夫纳。

预测

黄金价格由需求驱动，而这种需求又受到不确定性和地缘政治动荡的推波助澜。 事实上，贵金属（尤其是黄金）被视为安全资产和“避风港”，投资者常借此度过动荡时期。

过去一年格里夫纳对美元的贬值，也推动了以本国货币计价的黄金价格名义上涨。

尽管近期价格有所上涨，但金价仍比伊朗战争爆发前的水平低近五分之一。 该地区的紧张局势依然严峻，因为关于开放霍尔木兹海峡的协议至今尚未达成，而针对石油加工基础设施的袭击再次给能源市场带来了压力。

随着全球金价上涨，乌克兰民众也加大了贵金属交易力度。8月份黄金需求上升，其中实物黄金购买量创下近五个月来新高：

无实物交割黄金的净需求为174万美元，约合399金衡盎司；

实物黄金的净需求达到10.1万美元，约合23金衡盎司。

国家银行制定了以下黄金收购价格。

金价跌至2025年9月以来的最低点——阿纳多卢通讯社

受美联储信号影响，金价跌破每盎司3,700美元——阿纳多卢通讯社

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