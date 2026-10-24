10月24日乌克兰燃油价格：WOG、OKKO等加油站的汽车用天然气价格上涨

10月24日（周六），乌克兰加油站的汽车燃气价格上涨，而汽油和柴油价格则保持不变。WOG和OKKO加油站网络的汽车燃气涨幅最大。

几乎所有大型加油站连锁的汽车燃气价格均有所上涨。 其中，WOG加油站的车用天然气价格每升上涨1.90格里夫纳，达到56.90格里夫纳；OKKO加油站的价格上涨1.60格里夫纳，达到每升56.50格里夫纳。

在“乌克兰石油”和UPG加油站网络中，汽车燃气价格均上涨了1格里夫纳/升。目前价格分别为51.90格里夫纳和53.90格里夫纳。 与此同时，SOCAR将汽油价格维持在原有水平——每升54.90格里夫纳。

上述所有加油站网络中的汽油和柴油价格与前一日相比均未发生变化。

10月24日加油站燃油价格

OKKO

Pulls 100汽油—— 102.90格里夫纳/升 。

Pulls 95汽油—— 95.90格里夫纳/升 。

A-95欧标汽油—— 92.90格里夫纳/升 。

Pulls柴油—— 108.90格里夫纳/升 。

欧标柴油 — 105.90 格里夫纳/升 。

汽车用液化石油气——56.50格里夫纳/升（+1.60格里夫纳）。

WOG

100号汽油—— 102.90格里夫纳/升 。

95号Mustang汽油 — 95.90格里夫纳/升 。

95号欧标汽油—— 92.90格里夫纳/升 。

Mustang柴油—— 108.90格里夫纳/升 。

欧5柴油 — 105.90 格里夫纳/升 。

汽车用液化石油气——56.90格里夫纳/升（+1.90格里夫纳）。

SOCAR

NANO 100汽油—— 104格里夫纳/升 。

NANO 95汽油—— 97.90格里夫纳/升 。

A-95汽油——94 .90格里夫纳/升 。

NANO Extro柴油 — 109格里夫纳/升 。

NANO柴油 — 106格里夫纳/升 。

汽车用液化石油气——54.90格里夫纳/升（价格不变）。

“乌克兰石油”

95 Energy汽油—— 91.90格里夫纳/升 。

A-95汽油—— 88.90格里夫纳/升 。

A-92汽油——86 .90格里夫纳/升 。

Energy柴油—— 103.90格里夫纳/升 。

柴油 — 101.90 格里夫纳/升 。

汽车用液化气 — 51.90 格里夫纳/升（+1 格里夫纳）。

UPG

UPG 100汽油—— 100.90格里夫纳/升 。

UPG 95汽油—— 92.90格里夫纳/升 。

A-95汽油——8 9.90格里夫纳/升 。

upgDIESEL柴油 — 104.90格里夫纳/升 。

EURO DIESEL柴油—— 102.90格里夫纳/升 。

汽车用液化石油气——53.90格里夫纳/升（+1格里夫纳）。

因此，10月24日，在上述加油站网络中，WOG销售的汽车燃气价格最高，为每升56.90格里夫纳；而“乌克兰石油”销售的汽车燃气价格最低，为每升51.90格里夫纳。 上述加油站网络中的汽油和柴油价格保持稳定。

截至2026年10月22日，乌克兰最大的加油站连锁网络已调整燃油价格。 A-95汽油的平均价格约为每升90.60格里夫纳，柴油为每升104.28格里夫纳，而部分加油站的柴油价格高达109格里夫纳。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临最大的涨价风险。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。



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