2026年，共有84人因战争罪被定罪，其中包括54名俄罗斯军人

2026年，共有84人因犯有战争罪被判刑，其中包括54名俄罗斯军人及8名指挥官。另有261人被通知涉嫌犯罪。 乌克兰共登记了超过26.6万起战争罪行，317人被定罪。

据安东·科瓦尔斯基称，自年初以来，已确认2960名平民遇难，其中包括87名儿童。另有16316名平民受伤，其中包括668名儿童。

自全面入侵开始以来，已确认19,349名平民遇难，其中包括762名儿童。超过5.5万人受伤，另有超过1.9万名乌克兰儿童被俄罗斯强制转移。

科瓦尔斯基强调，对战争罪行的调查必须在战争期间继续进行。主要任务包括：记录新发生的罪行、将案件移交法院、保护受害者和证人，以及追究肇事者的责任。

此外，乌克兰将继续与国际合作伙伴、国际刑事法院、欧洲司法合作局（Eurojust）和欧洲刑警组织（Europol）开展合作。优先事项包括：推进证据分析的数字化、建立受害者登记册，以及支持设立针对侵略乌克兰罪行的特别法庭。

来源：安东·科瓦尔斯基。

芬兰政府支持设立针对侵略乌克兰罪行的特别法庭，以及乌克兰国际赔偿委员会。相关提案已提交芬兰议会审议。

荷兰政府决定，不仅在其境内开展针对乌克兰侵略罪行的特别法庭的筹备工作，还将确保该法庭的全面运作。

5月15日，37个国家签署了关于设立针对乌克兰侵略罪行特别法庭指导委员会的扩展部分协议。

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