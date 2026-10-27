博亚尔卡又拨款4270万格里夫纳用于学校避难所建设：记者发现可能存在虚报价格的情况

基辅州博亚尔卡镇签署了一份价值4271万格里夫纳的补充工程合同，用于为500名学生建造避难所。发包方为市议会基本建设管理局，承包方为“Smart Universal Group”有限责任公司。

此前，在2025年6月，该公司曾获得一份价值1.18亿格里夫纳的合同。随后，主合同金额下调至8568万格里夫纳。 根据Prozorro系统数据显示，截至2026年10月，已完成工程的款项已支付6593万格里夫纳。

《我们的钱》的记者注意到，新预算中部分材料的成本可能被虚高。 具体而言，Sika Dilatec E-220防水胶带的报价为每米3831格里夫纳，而市面上的售价仅为2196至2663格里夫纳。

GK-600密封阀的单价被定为363 635格里夫纳，而制造商网站上的价格仅为113 330格里夫纳。此外，记者还发现金属梁和通风风管的成本存在差异。

据该媒体估算，仅在经核查的几项材料中，潜在多付金额就可能达到约200万格里夫纳。同时，最终可能的多付金额尚需结合材料特性及供货条件进行进一步核查。

计划于2027年底前完成这些追加工程。 在总金额中，3200万格里夫纳计划用于2026年，另有1071万格里夫纳计划用于2027年4月。资金将主要通过“乌克兰设施”（Ukraine Facility）计划提供。

来源：我们的钱

基辅第聂伯罗区国家行政管理局教育部门已委托“Smart Universal Group”有限责任公司完成位于和平大道11号的学校避难所建设。 新合同金额为1.2951亿格里夫纳，而这座可容纳741人的设施总造价将达到约2.8989亿格里夫纳。

此外，敖德萨州一家国有儿童疗养院的院长及前任官员被指控在采购近250吨烟煤过程中滥用职权。 据调查显示，该燃料是以虚高价格购入的，给该国有机构造成了超过100万格里夫纳的损失。

此前，执法部门曾揭露了一起本应移交乌克兰武装部队的救灾车辆被转售的欺诈案。

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