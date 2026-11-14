乌克兰最年长的摩托车手尼古拉·菲拉托夫在切尔尼戈夫于生日当天去世

11月14日，绰号伊万尼奇、被视为乌克兰最年长的摩托车手的尼古拉·菲拉托夫在切尔尼戈夫去世。据歌手奥莱娜·米哈伊洛娃在接受“公共电视台”采访时透露，他享年78岁。

据奥莱娜·米哈伊洛娃称，这位老人因中风已在医院住院数日。

在2026年10月摩托车季闭幕式上，尼古拉·菲拉托夫曾表示，他热爱道路，道路就是他的生命。

“这是自战争爆发以来，我们第一次聚在一起骑行。所以大家确实兴致高昂，充满热情，见到了还在的朋友们。虽然很多人已经不在了，但依然令人欣慰。 年轻人逐渐成长，也有新面孔加入。所以，最重要的是，乌克兰的摩托车运动并没有像人们常说的那样‘枯萎’，而是在不断发展，”他当时说道。

来源：公共电视台

此前，乌克兰英雄、基辅-莫吉利亚学院复兴发起人维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基去世。

此前，乌克兰时装周的设计师兼联合创始人因病去世，享年58岁。

女演员图基·史密斯（罗伯特·德尼罗的前女友）于74岁去世。

另据报道，戏剧及电影演员伊戈尔·捷特鲁耶夫已去世。

此前，苏联女演员莉迪亚·费多谢耶娃-舒克什娜在俄罗斯去世，享年88岁。11月7日，这位艺术家的女儿公布了她的死讯。

曾效力于利沃夫“卡帕特”队的足球运动员爱德华·安亚姆克在49岁时猝然离世。这位尼日利亚球员是该俱乐部历史上第二位非洲外援。

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