在切尔诺夫策，一名育有三个孩子、拥有作战经验且持有有效征兵延期证明的男子，被强行拖上小巴，并在各机构之间被转运。 在人权专员办公室介入后，该男子被释放，地区征兵与社会支持中心的官员也收到了相关指控。

据人权专员称，该男子的妻子向其求助——该男子曾参与作战行动，并在俄罗斯全面入侵乌克兰的第一天起就挺身捍卫乌克兰。

监控录像显示，该男子走出市议会大楼后便遭到跟踪。随后，一名戴着巴拉克拉法帽的身份不明者将其强行拖入小巴。

德米特罗·卢比涅茨指出，视频中没有显示该男子被妥善告知情况或其军人登记证件被核查的迹象。受害者本人也声称自己遭到了暴力对待并被手枪威胁。

切尔诺夫策州人权专员代表伊琳娜·伊索彭科对当地的临时征兵中心、联合征兵点及集结点进行了七次实地考察，以查明该男子的下落。

经核查发现，尽管系统自动确认其作为三个孩子的父亲享有延期服役的权利，但该男子的延期服役资格却在一天内被人工取消了两次。

官员们声称，取消延期是因该男子存在拖欠抚养费的情况。

与此同时，他被辗转转移至切尔诺夫策的各机构、文尼察州的培训中心以及布科维纳地区的基茨曼市。 据卢宾采称，临时拘留中心（ТЦК）的代表们就究竟是谁拘留了该男子以及将其送往何处的问题，提供了相互矛盾的信息。

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在人权事务专员办公室介入后，该男子被释放，其行动自由权得以恢复，并获准重新办理延期征兵手续。

德米特罗·卢比涅茨已向总检察长办公室提交报告，指出可能存在刑事违法行为。

目前，国家调查局正在核查该征兵中心官员可能存在的违法行为。 据监察专员称，调查人员还在调查其他与涉嫌收受贿赂、殴打应征人员以及使用催泪瓦斯有关的事件。

该地区征兵委员会及联合征兵处某部门负责人及其他军官已收到涉嫌犯罪的通知。法院对嫌疑人采取了羁押和居家监视居住的预防措施。

“动员与违法行为之间不应画等号，”卢比涅茨强调道。

人权专员还呼吁乌克兰武装部队总司令就可能存在的侵犯应征人员权利的行为作出回应。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨发表了上述声明。

与此同时，赫梅利尼茨基州针对一群人闯入民宅的事件已启动审前调查。此前，该事件的视频已在网络上传播。

在克里沃罗格市，一名曾任职于区级征兵与社会支持中心的员工被通报涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队一事，并会帮助他逃避刑事责任，以健康原因从部队退役。

在克里沃罗格，一名曾任职于区级征兵与社会支持中心的员工被指控涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队一事，并会帮助他逃避刑事责任，以健康原因退出现役。

此前，在切尔卡瑟州，一名军事执法服务部的军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，他索要5,000美元，以帮助该军人逃避擅自离开部队（SZCH）的责任，并使其有机会在后方服役。

国家调查局揭露了部分军人收受贿赂、为擅离军营人员办理返营手续的行为。

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