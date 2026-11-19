在乌克兰相对较安全的城市中，乌日戈罗德的租金最为昂贵。当地一室公寓的月租金中位数为3.15万格里夫纳。

在切尔诺夫策，租金为2.7万格里夫纳；在伊万诺-弗兰科夫斯克为2.5万格里夫纳；在利沃夫为2.25万格里夫纳；而在文尼察为2.2万格里夫纳。

与此同时，在切尔诺夫策，房租占中位数工资的120%，而在乌日戈罗德则为105%。也就是说，在这些城市，住房成本超过了典型的月收入。

在利沃夫，租金支出占比最低——仅占工资的53%；切尔卡瑟为54%；赫梅利尼茨基为65%。这些地方的一居室公寓月租金为1.3万至1.6万格里夫纳。

来源：DIM.RIA

乌克兰西部的住房租赁市场正进入需求旺盛、价格上涨的冷季。这一现象在乌日霍罗德、利沃夫和伊万诺-弗兰科夫斯克最为明显，当地的房源供应无法满足租房者的需求。

基辅市中心的贝萨拉比亚市场在经历大规模翻新后，面临部分商户和餐饮场所撤离的局面。商家将这一情况归因于经营理念和商品结构的调整、价格上涨，以及由此导致的客流量减少。

在芬兰，房价和租金正在同步下降。经济学家尤加纳·布罗特鲁斯将这一趋势归因于家庭数量的增长速度相对于住房供应而言尤为缓慢。

关注我们在