在切尔诺贝利自然保护区发现了一种有助于火灾后森林恢复的真菌

在切尔诺贝利辐射生态生物圈保护区，人们发现了一种名为“火蘑菇”的罕见真菌——这种真菌生长于烧焦的土地上，并参与森林生态系统的恢复。 与大多数常见的真菌不同，它没有菌柄和菌盖，其子实体形似色彩鲜艳的小杯子。

火灾过后，森林往往呈现出一片死寂的景象：树木焦黑，植被被毁，地面覆盖着灰烬。然而，即使在这种条件下，自然的恢复过程也会逐渐启动。

皮罗内玛属真菌是首批可能出现在烧荒地上的生物之一。该物种适应了火灾后形成的生存环境。

对于皮罗内玛而言，火不仅是破坏性因素，也是促进其发育的条件。其孢子能够承受恶劣的环境，而燃烧后产生的热量以及土壤化学成分的变化，则为其萌发创造了有利的环境。

皮罗内玛与常见的带菌柄和菌盖的真菌有显著区别。其子实体较小，呈杯状，颜色为粉红色、橙色或红橙色。

自然保护区的工作人员解释说，这些真菌可以相互生长，在烧焦的土壤上形成连片斑块或树皮状的聚集体。

“皮罗内玛与我们常见的带柄带帽的蘑菇截然不同。它的子实体微小，呈杯状，颜色为粉红色、橙色或红橙色。 它们可以相互生长，在烧焦的土壤上形成连片斑块或树皮状簇生。在黑色焦炭的映衬下，这种鲜艳的色彩尤为醒目，”研究人员指出。

专家们强调，森林的恢复早在第一批绿色嫩芽出现之前就已经开始了。其早期迹象有时就在脚下——在仍留有火灾痕迹的土地上。

火绒菌在烧焦地带的出现，正是大自然即使在遭受严重破坏后也能逐步恢复的例证之一。

保护区的专家们介绍了这一现象。

此前，在切尔诺贝利辐射生态生物圈保护区，科学家们记录到了被列入《乌克兰红皮书》的珍稀鱼类。 其中包括鲫鱼和长吻鲈。相关研究是在普里皮亚季河和乌日河上进行的。

值得一提的是，今年9月在切尔诺贝利辐射生态生物圈保护区，人们曾发现大量蚺蛇。这些蛇会离开藏身之处，在阳光下晒太阳、捕食，并在寒冬来临前积蓄体力。

切尔诺贝利辐射生态生物圈保护区展示了定居在前农场区域的野化奶牛。 据保护区代表介绍，这些动物在保护区内自由活动，能够自主寻找食物和水源，成群结队，并自行选择休息地点。

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