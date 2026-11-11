在塔蒂亚娜·克鲁皮的财产申报中发现了新的隐匿资产，金额达数亿格里夫纳

国家反腐败局（NAZK）已完成对赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前负责人塔季扬娜·克鲁皮2024年财产申报的全面核查。 核查结果显示，其申报信息中存在金额超过1980万格里夫纳的不实内容，并发现涉及金额超过2.359亿格里夫纳的非法敛财迹象。

根据文件显示，此次核查于2026年4月30日至10月15日进行。核查范围涵盖了克鲁帕及其家庭成员的收入、货币资产、财产及金融交易信息。

其中一项查明的违规行为是关于劳力士手表价值的不实申报。克鲁帕在申报中称，该手表的所有权于2024年6月1日取得，价值为40.5万格里夫纳。

然而，根据司法商品鉴定结果，该手表在购买当天的市场价值被评估为128万格里夫纳。与此同时，国家反腐败局还发现了克鲁帕及其丈夫收入信息中的不一致之处。 具体而言，该局发现申报金额与从银行机构及税务机关获取的信息之间存在差异。

审查人员特别关注了这对夫妇的货币资产。 据国家反腐败局称，申报表中列明的资金实际余额与金融机构记录不符。该局还核查了大额现金的来源以及与财产购置相关的金融交易。

具体而言，核查发现截至2024年底，克鲁帕及其丈夫持有的货币资产中，部分资金来源无法通过合法收入予以证实。

根据反腐败局（NAZK）的结论，在2024年的申报中发现了总额为1990万格里夫纳的不实信息。该局指出，查明的差异已超过因申报不实信息而承担刑事责任的门槛。

此外，反腐败局还查明了涉及2.359亿格里夫纳的非法致富迹象。文件指出，相关资产超出了克鲁帕及其丈夫的合法收入。

在分析过程中，该局综合考量了有关货币资产、收入、银行交易及财产购置的信息。 特别是，调查人员核查了2024年款保时捷卡宴（Porsche Cayenne）购置的具体情况，以及该夫妇财务交易中涉及的大额现金。

反腐败局还查明，该申报表并未如实反映部分金融交易及货币资产的全部信息。与此同时，根据核查结果，该局在法律规定的专项程序范围内未发现资产来源不明的迹象。

综上，反腐败局得出结论：克鲁帕的申报中存在违法行为的迹象， 即《乌克兰刑法典》第366-2条（涉及申报不实信息）及第368-5条（涉及非法敛财）所规定的违法迹象。

同时，反腐败局（NAZK）的结论并不构成关于当事人有罪的司法裁决。对已查明事实的最终法律认定应由授权的执法机关和法院作出。

该说明还指出，该局应采取措施，要求申报主体就发现的不实信息作出说明，且核查结果应在反腐败局（NAZK）的官方网站上予以公布。

该消息援引了国家反腐败局2026年10月23日的说明。更多信息详见申报表。

需要提醒的是，针对医疗和社会专家委员会（MSEK）腐败象征人物的审判已经开始，塔蒂亚娜·克鲁帕正等待判决。

涉嫌非法敛财的赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前主任塔季扬娜·克鲁帕已提交了2025年度财产申报表。 尽管她正处于调查期间，且该案引发了广泛关注，但文件显示其家庭资产仍在持续增长。

克鲁帕可在国内自由活动——法院将其保释期限延长了两个月。

这位身陷丑闻的赫梅利尼奇州医疗和社会鉴定中心前主任克鲁帕申报了数百万现金。

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