在博亚尔卡的基辅州立儿童医院，因患者家长投诉住院条件不佳、环境脏乱以及缺乏必要药品，医院方面展开了内部调查。调查结果显示，该医疗机构存在违反医疗服务标准的情况。

据基辅州军事行政管理局卫生部门在回应《UP.生活》的询问时透露，已对该医院的若干工作人员给予了谴责处分。

引发舆论关注的是音乐家兼退伍军人斯维亚托斯拉夫·博伊科于10月底讲述的一起事件。 他的1岁女儿卡特鲁莎因将装有沸水的茶壶打翻在自己身上，导致烫伤，被送往博亚尔卡的一家医院。

到院后发现，该院不仅没有热水，也没有抗烧伤的包扎材料，更缺乏药膏、努罗芬或对乙酰氨基酚等药物。 此外，病房的条件也令人不满：房间脏乱，墙壁剥落。

父亲声称，医护人员要求提供日用品（洗衣粉、清洁剂、搓衣巾、酒精、氯己定和橡胶手套），或者缴纳200格里夫纳的“慈善捐款”。 此外，孩子还不得不长时间等待检查和换药；据他描述，在处理伤口时，护士竟用剪刀剪伤了女儿的皮肤。

在接受《UP.生活》采访时，斯维亚托斯拉夫表示，目前他的女儿正在基辅市第一儿童临床医院接受治疗。女孩正在继续接受治疗，并已获得所有必要的药品和医疗用品。

监测过程中发现了什么？

10月23日，基辅州行政管理局卫生局和卫生部的代表抵达该医疗机构。 他们巡视了病房，核查了医疗记录、药品及医疗用品的库存情况，并与其他患者的家长及医护人员进行了交流。

专家发现，该女童的病历中缺乏对烧伤医疗护理标准中规定的部分实验室检查的书面记录。具体包括电解质检测、血液生化指标检测、血糖水平检测以及尿常规检查。

此外，该医院于10月26日进行的医疗质量内部控制检查发现，第41号患者的局部临床诊疗路径中，关于血液生化检查和尿常规检查的执行情况存在不符之处。

与此同时，该部门强调，仅凭提供的文件尚不足以明确确定该儿童等待医生初诊的具体时长，以及在换药过程中其皮肤是否确实受到损伤。

此外，在监测访问期间，负责办理该患者入院手续的护士证实，医院曾向患儿父母提议提供慈善援助——生活用品或200格里夫纳现金。

该部门表示，针对这一事件，医院已展开内部调查并采取了应对措施。特别是，该机构于10月21日批准了关于慈善援助的规定。

回复中还指出，该医院已制定并批准了收费医疗服务清单及其费用标准。为支付此类服务费用，院内设有支付终端和二维码。

据医院方面称，截至10月23日，该院备有镇痛药物、输液治疗药物、消毒剂、专用伤口敷料、抗烧伤凝胶敷料及其他必要的医疗用品。

在对外科病房的检查中，还发现了儿童用止痛药、输液溶液及敷料，而该女童的父亲此前曾反映这些物资缺失。

然而，该部门指出：在监测访问期间发现这些物资，并不能证明医务人员在10月20日至21日治疗该患儿期间能够直接使用这些物资。

监测期间还发现，医院的部分区域需要进行修缮，以改善儿童及照护他们的成年人的住院条件。

该院正在进行维修工作，特别是外科和儿科病房部分区域。因此，部分外科病床已暂时转移至儿科病房。

关于医院的热水供应，院方表示，由于锅炉房从替代燃料转换为天然气期间进行技术作业，曾暂停供热一天。工程结束后，供热已恢复。

医务人员受到谴责

10月26日，医院召开了医疗委员会特别会议，会上审议了内部调查结果及医务人员的说明。

根据会议结果，部分员工被追究纪律责任——对其予以谴责。相关决定已由医院院长签发命令予以批准。

此外，医疗委员会建议对外科病房实施每周行政巡查，以加强对住院治疗期间医疗质量的监管。

基辅州军事行政管理局卫生部门在回应《UP.生活》的询问时通报了这一消息。

博亚尔卡儿童医院因一名一岁患儿的治疗引发丑闻：卫生部和最高拉达的评论。

需要提醒的是，基辅的医院将配备热能、电力和水的备用供应源。

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