在第聂伯市，一名前移民局官员因组织收受贿赂以加快办理护照的非法活动，被判处五年有期徒刑。该市左岸区检察院的检察官在庭审中证实了她的罪行。

据案卷显示，2018年，该女子担任第聂伯罗彼得罗夫斯克州国家移民局总署下属某区分局局长。当时，她与一名熟人合谋，组织了一项通过加快办理文件以获取非法利益的非法活动。

其同伙在OLX平台上发布广告，声称可协助加快办理乌克兰公民护照、外国护照及其他证件。该前官员利用职务之便，确保这些证件在绕过常规时限的情况下得以签发。

该“服务”的费用为200美元。

在收受款项时，该被判刑人员被揭发，并应检察官的请求被停职。

此外，还查实了一起公职造假行为：该官员在一名下属的工作时间记录表中填写了不实信息，致使该下属在实际缺勤期间仍领取了工资。

2022年，由于被告出境并被列入通缉名单，本案审理被暂停。2024年，她自愿从国外返回，随后法院恢复了案件审理。

2026年10月27日，法院认定其犯有公职人员伪造公文及收受不正当利益罪（乌克兰刑法第366条第1款、第368条第3款）。

此外，她被禁止在3年内在国家机关内担任涉及组织管理及行政经济职责的职务。

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