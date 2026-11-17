执法部门对一名48岁的第聂伯市居民提出了指控，该男子在市中心的一处人行横道上，处于严重醉酒状态下驾驶车辆，撞倒了一名妇女及其年幼的孩子。

事故发生于2026年11月16日晚。 据调查显示，一名驾驶捷豹轿车的司机撞上了一名28岁的妇女及其6岁的女儿，当时她们正在有交通信号灯控制的人行横道上，趁绿灯通过马路。 碰撞后，失控的车辆冲出路面，撞上了围栏。

事故导致母亲受中度身体伤害，孩子受轻伤。经酒精检测，该司机血液中的酒精浓度为2.31‰。

该司机根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。目前正在决定对其采取何种预防措施。 涉案人员的行為被定性为违反《乌克兰刑法》第286-1条第1款（醉酒驾驶违反道路交通安全规则，导致受害人遭受中度身体伤害）。

消息来源：第聂伯罗彼得罗夫斯克州检察院。

基辅州警方正在调查比洛策尔基夫区马拉维尔尚卡村一起致命交通事故的具体情况，该事故中一名31岁的司机在严重醉酒状态下撞倒一名女行人后逃逸。

斯特里伊地区警方已向一名51岁的司机发出嫌疑通知，该司机撞倒一名女行人后逃离事故现场。据调查显示，其血液中的酒精含量是法定限值的17倍。

在基辅，一名醉酒司机撞倒了一名骑电动滑板车的青少年。

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