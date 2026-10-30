国家紧急情况局就企业如何为员工安排避难场所进行了说明

没有自有避难所的企业，必须与最近的防护设施的所有者正式协商，以确定使用该设施的事宜。国家紧急情况服务局强调，不得自行选择避难所，也不得认为该避难所自动对员工开放。

国家紧急情况局民防与预防活动部主任维克多·维托维茨基在乌克兰新闻社（Ukrinform）的新闻发布会上通报了这一情况。

“企业经营主体和商业代表非常关注的一个问题是：是否可以简单地通过公开资源找到避难所，然后声称距离不远，就可以将员工和访客安置在那里？ 这种做法会带来一定风险，因为每个避难所都有特定的容纳量，且该容纳量是经过计算的，”维托维茨基指出。

他提醒道，针对不同类型的避难所和不同人群类别，均制定了相应的标准。

“例如，如果是配备三层床位的防辐射避难所，人均面积按0.4平方米计算；如果是学前教育机构，则人均3平方米。 具体标准会根据不同情况进行相应调整。这些指标是规范化的，避难所的容纳量就取决于此，”国家紧急情况局代表解释道。

维托维茨基指出，企业若在不考虑避难所容纳能力的情况下自行安排人员入所，可能会导致实际人数超过预定容纳人数。

“这将是一个相当严重的情况，因为人们根本无法挤进该避难所。因此，这种做法需要规范化。这不一定非得是正式合同或某种统一的协议格式。 甚至通过信函往来也能将双方关系正式化，”他表示。

国家紧急情况局代表解释称，企业可向避难所的资产管理方咨询其容纳能力，以及能否容纳员工和访客。此外，还需告知具体需要保护的人数。

经管理方同意，该企业的员工和访客即可使用该避难所。

维托维茨基还提醒道，根据法律规定，拥有自有避难所的企业可在黄色危险级别期间继续运营。

“如果企业没有自有避难所，现行法律已对至防护设施的最大安全距离作出了规定。 在多层建筑（四层及以上）的情况下，该距离为距建筑物300米；如果是低层建筑，则为500米。这就是所谓的‘可达半径’，”他解释道。

如果在这两个半径范围内设有防空洞、防辐射设施或最简单的避难所，则该企业被视为已配备防护设施。

据此前报道，2026年10月，政府通过了一项决议，规定学前教育机构内的避难所仅用于保护教育过程中的参与者。也就是说，外人不得在幼儿园内避难。

在其他教育机构中，可在非教学时间使用避难所。在教学过程中，这也被允许，但机构负责人必须确保将儿童与从街上进来的人员区分开来。

此外，该决议还规定，可通过简化程序（特别是放宽许可文件申请要求）以埋入式或半埋入式方式建造初级移动避难所。

来源：乌克兰通讯社

内务部表示，非上课时间学校避难所仍将向公众开放。

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基辅因修缮人行道而非学校避难所而引发争议。

博亚尔卡又拨款4270万格里夫纳用于学校避难所建设：记者发现可能存在虚报价格的情况。

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