在“迦太基”案涉案人员、警察采诺夫处查获了一处价值超过40万美元的房产

“迦太基”案嫌疑人、国家警察局特别调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫与家人共同使用位于基辅近郊加特内村的一处带游泳池和健身房的住宅。

2022年秋季，该房产由其父亲尼古拉·采诺夫以732万格里夫纳（约合20万美元）的价格购入， 但建筑师奥列格·格雷丘赫评估认为，该房产的实际市场价值至少是交易金额的两倍。考虑到后来增建的技术设施和掩体，整个建筑群的价值可能达到75万至80万美元。

弗拉基米尔·采诺夫解释称，其父母的经济实力来源于工资、养老金、创业活动以及房地产销售。

“在我父母的不同时期，他们曾出售过名下的房地产，这些交易为家庭预算提供了额外来源。 这些收入来源的综合，使得我们能够从容地为贵方询问中提及的房产购置提供资金，”他在回答记者提问时指出。

与此同时，记者调查发现，过去十年间，该官员的父母并未在登记记录中出售任何房产，且其父亲是在购置房产之后才注册了个体工商户。

hromadske的调查报道中提到了这一点。

11月5日，国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫被带至法庭。他涉嫌为诈骗呼叫中心提供庇护。

11月5日，最高反腐败法院审理了针对国家警察局战略调查部第一副部长弗拉基米尔·采诺夫的羁押申请。他被指控为诈骗呼叫中心提供庇护。

最高反腐败法院裁定将国家警察局战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫羁押60天，并设定1500万格里夫纳的保释金作为替代方案。 他涉及“迦太基”案，该案涉及为非法呼叫中心“提供庇护”。

针对国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫，已缴纳1500万格里夫纳的保释金。其中1300万格里夫纳由其父亲支付，其余200万格里夫纳由另一名自然人缴纳。

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