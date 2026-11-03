在11月2日基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生事件后，乌克兰武装部队总参谋部强调，军人入伍以及擅自离开部队后返回的过程，必须依法进行，并尊重人的尊严。

目前，相关国家机关正在调查事件的具体情况：国家调查局已启动刑事诉讼程序，国民卫队和内务部则已启动内部调查。 乌克兰安全局和军事监察员办公室也参与了调查工作。

该部门强调支持客观调查，并指出：要求遵守法律的权利并不赋予任何人实施私刑、威胁军人或妨碍其执行公务的权利。 总参谋部提醒道，服兵役意味着必须遵守纪律并承担责任，同时，逃避履行职责和擅离职守将依法承担相应责任。

此外，军方领导层特别警告，不得传播有关军人行踪的信息，此举可能依据《乌克兰刑法典》第114-2条承担刑事责任，并呼吁不要让敌人利用内部冲突来诋毁国防军。

来源：乌克兰武装力量总参谋部（据乌克兰通讯社报道）。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明并追究在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡挑起事端者的责任。据他称，总检察长办公室和相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出了质询。 人权专员要求查明事件经过，核查军人及国民卫队代表进入该住宅的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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