基辅和扎波罗热的咖啡馆中，有人假借出售零食之名贩卖毒品，该行为已被查获

执法部门对该团伙的五名成员提出了指控，据调查显示，他们通过基辅和扎波罗热的咖啡馆网络组织贩卖麻醉药品和精神药物。这些违禁物质被伪装成饮料和糖果。

据调查显示，“自2025年12月起，该团伙便在咖啡馆内销售违禁物质。 他们以普通饮料和甜点的名义，向顾客提供掺有克拉托姆的茶、含有大麻和精神药物的果冻及饼干，以及含有违禁成分的电子烟”。

据总检察长办公室消息，这些产品从国外运入，并通过邮寄方式在各场所之间分发。

在搜查过程中，执法人员查获了超过10公斤的克拉托姆、含有精神活性物质的电子烟、现金、包装材料及其他物证。

涉嫌组织该犯罪团伙的嫌疑人被指控犯有走私毒品及组织非法销售毒品罪（《乌克兰刑法典》第305条第3款、第27条第3款、第307条第3款）。 其余四人被指控作为有组织团伙成员非法贩卖毒品（乌克兰《刑法典》第307条第3款）。

法院裁定其中四名嫌疑人予以羁押且不得保释，另一名嫌疑人则被处以夜间居家监禁。

根据所涉罪名，嫌疑人面临最高12年有期徒刑及没收财产的处罚。

总检察长办公室通报了这一消息。

基辅警方抓获了数名在散步时贩卖毒品的年轻人。

苏梅市地区检察院 已 向法院 提交了 针对 一名29岁省会居民的 起诉书 ， 该男子涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。

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