在基辅，几名律师诈骗了一家为乌克兰武装部队生产无人机的制造商5.5万欧元，并索要了另外15万美元

在基辅，两名律师被指控涉嫌欺诈，涉案对象为一家为乌克兰武装部队制造无人机的私营企业负责人。 据调查显示，该男子起初向他们支付了5.5万欧元，以换取其承诺“解决”与执法部门之间的问题，随后涉案人员又索要了15万美元。

嫌疑人若罪名成立，将面临最高12年有期徒刑及没收财产的处罚。

据调查显示，两名来自基辅的律师曾为这家为乌克兰武装部队生产无人机的企业负责人提供法律服务，后决定侵吞其资金。

为此，同谋者据称向该企业家谎称已对其立案侦查，且该企业可能被剥夺“关键重要”地位。

这两名律师承诺以5.5万欧元的报酬为条件，与执法机关达成和解。

由于担心无人机生产可能被叫停，该企业负责人将约定好的款项转给了涉案人员。

据调查称，收到钱款后，这些律师继续对该企业家进行恐吓。他们坚称，近期将针对他展开其他调查行动。

为了让该男子能够避免进一步的刑事起诉，涉案人员又向他索要了15万美元。

在收到这笔款项后，执法部门立即依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条的规定，将两名嫌疑人予以拘留。

两名律师均被通知涉嫌违反《乌克兰刑法》第190条第5款——特别重大诈骗罪，以及《乌克兰刑法》第15条第2款和第190条第5款 ——已遂的特别重大诈骗未遂罪。

上述条款规定的刑罚为最高12年有期徒刑并没收财产。

基辅市警察局调查人员与乌克兰安全局行动人员共同记录了涉案人员的犯罪活动。基辅市检察院负责该案的诉讼指导。

案件具体情况正在由执法部门调查。被提出嫌疑并不意味着这些律师的罪行已由法院定罪。

基辅警方通报了上述情况。

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