基辅警方逮捕了一名34岁的当地居民，该男子涉嫌在“基辅-客运”火车站站台上抢劫一名84岁的退休老人。 该男子因涉嫌此罪行，可能面临最高10年有期徒刑。

一名老年男子向首都警方报案称，前一天上午在火车站站台上，一名身份不明的男子走近他，以打电话为由索要手机。

遭到拒绝后，犯罪嫌疑人用拳头击打老人的头部，从他手中抢走手机后逃离现场。

根据对袭击者的描述，铁路运输警察分局刑事警察科的侦查人员锁定了其身份和下落。该男子是一名34岁的基辅市民。在搜查过程中，警方从该男子身上查获了受害者的手机。

调查人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对嫌疑人实施了拘留。

该男子被指控涉嫌违反《乌克兰刑法》第186条第4款——在战时状态下实施抢劫。该条款规定的量刑为最高10年有期徒刑。

基辅警方通报了这一消息。

此前，在冲突过程中，袭击者对受害者连击数次，并公然抢走其现金和证件，随后逃离现场。警方随后逮捕了这名来自赫梅利尼茨基州的嫌疑人。

在日托米尔州，一名男子在宴席上将一名39岁的熟人殴打致死。

在布科维纳地区，一名男子因债务纠纷杀害了一名熟人，焚烧其尸体后将遗骸抛入普鲁特河。

警方已查明7月7日在卢茨克科维尔斯卡街向车道投掷手榴弹的男子身份。该男子目前已被羁押。

关注我们在