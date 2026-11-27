经济安全局（BEB）基辅州分局探员在首都捣毁了一家全流程地下烟草厂，该厂月产能高达2万包香烟。 此类产品的估算价值约为130万格里夫纳。在调查行动中，执法人员查获了价值超过1500万格里夫纳的产品、设备和原材料。

据调查显示，该团伙组织了无消费税标识香烟的工业化生产，并将其伪装成世界知名品牌的产品。

主要自动化生产线设在车库合作社的仓库内，并使用工业发电机和储备原料来保障车间运转。 为掩人耳目，成品香烟还被重新分装，并存放在基辅市多层住宅楼内租用的房间中。

在对生产现场及涉案人员住所进行同步搜查时，执法人员查获了近2.5万包未贴消费税税票的各品牌香烟。 这些产品被存放在烟盒、纸箱和拉链袋中。此外，还查获了230包带有消费税标签的香烟以及9袋碎烟丝。

此外，调查人员还查获了两台自动卷烟填充包装机、 91台不同规格的卷烟机、4,200个纸烟管、草稿记录及手机，其中包含组织非法生产和销售的证据。

BEB指出，组织者试图利用车库合作社和普通公寓来掩盖该作坊的活动。

目前，根据《乌克兰刑法典》第204条第2款——“由多人预谋非法制造应税商品”的规定，相关案件的审前调查仍在进行中。 此次行动由国家边防局（DPSU）“基辅”边防支队人员提供行动支持，基辅州检察院的检察官负责程序指导。

据此前报道，11月17日，经济犯罪调查局在日托米尔州查获了一处地下香烟生产窝点，该窝点伪装成知名国际品牌产品进行生产。据该局称，该企业的月黑市收入超过10亿格里夫纳。

据经济犯罪调查局局长亚历山大·齐温斯基称，该工厂的生产能力每天可生产多达30万包香烟，即每月多达900万包。 执法人员查获了两条生产线、12.3万包香烟、39箱烟叶以及总价值超过1.2亿格里夫纳的财产。

该局新闻处通报了这一消息。

11月24日，切尔尼戈夫州执法部门通报称，查获了一处由普里卢茨基区一名35岁女性组织经营的地下烟草生产点。在搜查过程中，执法人员从其处查获了超过8吨的烟叶及烟叶加工设备。 据调查显示，该女子自行种植烟草原料，进行加工处理后，通过邮寄方式批量销售成品。

乌克兰经济安全局总侦查处侦探在日托米尔州查获了一处大规模的地下烟草制品生产窝点，该窝点每天可生产多达30万包香烟。

关注我们在