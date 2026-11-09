在基辅，一名母亲报案称其五个月大的孩子被绑架，父亲否认了这一指控

基辅发生了一起引发广泛关注的家庭纠纷，涉事双方分别为社会活动家、世界政治学硕士奥克萨娜·霍梅伊，以及IT公司EPAM Ukraine的员工阿尔卡季·苏斯拉。 该女子声称，其前伴侣强行带走了他们于2026年5月11日出生的五个月大的女儿安娜。而该男子则否认了绑架指控，并表示孩子目前由他照看。

据奥克萨娜·霍梅伊描述，事件发生在11月8日白天。起初，一家人正在公园里和平散步：除了该女子和孩子外，还有她的母亲、丈夫及其妹妹。然而，在回家的路上，局势急剧恶化。

该女子称，孩子的父亲故意挑起冲突。当他们走到家门口时，该男子据称强行抢走婴儿，推开母亲，随后钻进了一辆在附近等候的汽车。 驾驶座上坐着另一名男子，据初步信息显示，该女子认为此人是孩子的祖父。

为了拦下汽车并夺回女儿，奥克萨娜·霍梅伊试图阻挡车辆前行，甚至趴在了引擎盖上。然而，司机绕过了她，随后汽车驶向了未知方向。

这位母亲强调，自出生以来，女儿从未有过与她分开过夜的情况，因此突然的分离可能会给婴儿造成严重的心理压力。

在这篇公开帖文中，这位母亲详细列出了事件的经过，并表示已向执法部门报案。

“今天，11月8日，孩子的父亲苏斯洛·阿尔卡季·瓦西里耶维奇（EPAM Ukraine公司员工）带走了我5个月大的孩子， 苏斯洛·安娜（2026年5月11日出生），并与两名犯罪同伙将其带往未知方向。自2026年9月6日起，由于他长期实施家庭心理暴力，我们一直分居。 “他在推搡我并辱骂我后，将孩子塞进车里，随后便不再接听电话。我不知道我的孩子现在在哪里，也不知道她是否安好，”这位母亲表示。

据奥克萨娜·霍梅伊称，她向警方提交的正式申诉已于2026年11月8日以编号ЄО № 97149登记在案。

该女子声称，执法部门已记录下系统性心理、经济及身体暴力事件的具体情况。 此外，还有一名目击者——一位邻居，据她称，该邻居已向警方证实了强行带走婴儿、施加身体压力以及其他涉事人员在场的事实。

奥克萨娜·霍梅伊还声明，官方文件证实了她与女儿共同生活的权利。其中包括：

基辅谢甫琴科区监护与抚养机构的结论及居住条件调查报告；

业主委员会出具的证明，其中载明孩子的常住地址为母亲的住址。

该女子强调，她从未禁止孩子父亲与女儿见面。为证实这一点，她提供了与阿尔卡季·苏斯洛的通信记录。

奥克萨娜·霍梅伊公开致函国家警察局、少年警察局、内务部以及基辅警察局局长德米特里·舒梅伊科。她请求立即查明婴儿的下落，并将女童送回家中。

记者致电阿尔卡季·苏斯洛，希望了解他对涉嫌拐带儿童和施暴指控的立场。

该男子否认了绑架事实，并声称女儿目前与他在一起。

“根本不存在绑架儿童一事，孩子在我这里。我妻子大概是生病了，她总是歪曲事实并进行操纵。 请联系警方，他们会向你们提供关于此事的官方立场，”阿尔卡季·苏斯尔表示。

当《格拉夫科姆》记者问及，为何会以这种方式带走这名据母亲称从未与她分开过的五个月大婴儿时，该男子拒绝回答并挂断了电话。

目前，案件材料登记和调查工作正在进行中。

奥克萨娜·霍梅伊已在社交媒体上通报了这一事件。

此前，基洛沃格勒州一名9岁男童不慎将茶壶里的开水泼在自己身上，导致全身32%的体表面积被烫伤。 孩子在受伤超过18小时后才被送往医院。其母亲被指控涉嫌恶意不履行照看孩子的义务，导致严重后果。

关注我们在