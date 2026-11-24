基辅将在圣诞节和新年假期前竖起一棵高18米的全国主圣诞树。这棵圣诞树将以冬季节日传统的绿色和红色进行装饰。主办方诚邀所有有意者参与这处节日装置的布置工作。

今年计划使用约3000根针叶树枝，以及绿色和红色的装饰品来装点这棵圣诞树。

所有有意愿的人都可以协助打造这一冬季节日的标志性象征。志愿者们将对针叶树枝进行处理，随后将其固定在预先准备好的框架上。

“接下来的工作量很大，我们非常需要大家的帮助！让我们一起将成千上万根松枝展开，让我们的圣诞树变得枝繁叶茂、美丽动人，”多布鲁茨基呼吁道。

今年这件艺术装置的主题定为“内心的光芒”。不过，组织方目前尚未透露该构想的具体细节以及圣诞树的最终样貌。

“等你们来到现场亲眼看到它，一切就都明白了，”这位企业家解释道。

志愿者们将于11月27日和28日11:00起在索菲亚广场集合。全天均可加入志愿活动。

“这是成为国家新年故事一部分的绝佳机会。当这棵主圣诞树亮起灯火时，你们可以自豪地告诉自己的孩子、朋友和亲人：‘我也是参与打造它的一员！’”——伊戈尔·多布鲁茨基表示。

按照传统，国家主圣诞树的点灯仪式定于12月6日——圣尼古拉日——举行。

与往年一样，这处节日装置将由赞助商出资搭建，不涉及基辅市的财政资金。

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负责在首都组织新年庆典的Folk Ukraine公司总裁伊戈尔·多布鲁茨基透露了这一消息。

国有企业“乌克兰森林”计划在冬季节日期间采伐超过7.5万棵圣诞树、松树和云杉。 其中一部分树木种植在专门的种植园中，其余则将在森林养护过程中获取。具体何时开始销售新年树以及售价多少目前尚不清楚——这些问题仍在协商中。

在首都，销售天然针叶树和新年装饰品的季节性摊位将营业至12月31日。

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