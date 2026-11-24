基辅警方拘留了一名退休人员，该人曾承诺以10万美元的价格，为一名应征入伍者安排到某外国外交机构工作。 据称，担任该职位后，该男子将获得免于动员的豁免、外交护照以及不受限制地出境的机会。

据庭前调查显示，该应征服役人员曾向熟人打听能否找到一份可免于动员的工作。 有人建议他联系一位据称与外交部门有联系、并正在参与外交部新部门筹建工作的基辅市民。

交谈中，该男子解释称，短期内暂无设立该部门的计划，但日后可在此部门就职。作为替代方案，他向该求职者提供了一份在基辅某外国外交代表机构的工作。

对方承诺，只有在未来雇员的人选获得批准后，才会告知该机构的名称。

除了该职位外，对方还声称向该男子保证了：

免于动员；

外交护照；

外交车牌；

可自由出境。

根据初步约定，这位应征入伍者的候选资格似乎已经过审查并获得批准。

下一步本应是移交个人证件原件并支付约定金额的第一笔款项——2万美元。

该男子还需在正式入职后支付剩余的8万美元。此次承诺的就业安排总费用为10万美元。

在收取2万美元及该应征服役人员的证件时，承诺安排就业的男子根据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条被拘留。

在戈洛西耶夫斯基区检察院的程序指导下，被拘留者被通知涉嫌滥用影响力。

目前，刑事诉讼程序仍在进行中。同时，对嫌疑人行为的最终法律定性应由法院作出。

检察机关通报了上述情况。

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2026年11月19日星期四，最高反腐败法院批准了关于在卢茨克协助建设住宅小区收受贿赂案的调查协议。 前市议会议员尼古拉·费迪克被认定有罪，被判处八年有期徒刑，但获准暂缓执行刑期，并设定三年考察期。此外，还将没收其50万格里夫纳。

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