基辅出现罕见的白色乌鸦：鸟类学家解释了它们为何并非白化鸟

在基辅，人们发现了一些不同寻常的白乌鸦，它们的羽色引起了市民的关注。不过，这些鸟并非白化病个体——它们的这一特征有另一种科学解释。 这是一种名为白化症的罕见色素沉着异常现象，在此情况下，羽毛会失去通常的颜色，但眼睛仍保持深色。

一位科学家解释了白化症与白化症的区别、这种特殊体色是否会遗传给后代，以及同群的其他鸟类如何看待这些鸟。

据安德烈·博科泰介绍，白化症和白化病是两种不同的非典型体色现象，在自然界中都相当罕见。

白化症是由基因突变引起的，导致动物体内无法产生负责羽毛或毛发颜色的色素。这种现象在不同物种中均可观察到。 最常在乌鸦、麻雀和椋鸟中发现体色异常的个体，因为这些鸟类的数量本就更多。

一位鸟类学家解释说，白化个体的最大区别在于不仅羽毛缺乏色素，眼睛也同样缺乏色素。

“实际上，白化动物是指体内完全缺乏这种色素的动物，因此连眼角膜都没有颜色：血管清晰可见，眼睛看起来呈红色。 那些角膜具有典型自然颜色，但羽毛或毛发未着色，或者四肢等部位褪色的动物，则属于白化变异体。 如果机体仅产生黄色色素，且动物呈现与其物种不符的完全黄色体色，则称为“黄化症”。 “如果机体产生过量的色素，动物的体色会比典型体色深得多，甚至完全呈黑色——这便是黑化症，”这位鸟类学家解释道。

因此，在基辅被发现的白色乌鸦患有白化症，而非白化病。正因如此，它们的羽毛呈浅色，而眼睛则保持着天然的深色。

出现体色异常的鸟类是一种极其罕见的现象。安德烈·博科泰指出，白化症尤为罕见，而白化症也属于罕见的自然特征。

与此同时，近年来人们开始更频繁地注意到此类鸟类。这未必是因为它们的数量增加了，而是因为人们更积极地拍摄自然风光并观察鸟类。

“白化症是一种非常、非常罕见的现象。白化现象——我这么说吧，也是非常罕见的。总的来说，自然界中这类动物的出现极其罕见。 只是现在很多人拍照，很多人从事观鸟活动，因此这类现象被发现的频率比以前略高一些。 这类现象最常出现在与人类共同生活的动物身上，而非居住区以外的动物身上，”博科泰指出。

出现异常体色的原因可能多种多样。这位教授列举了可能的因素，包括基因突变、饮食特点以及环境影响。然而，由于此类现象极为罕见，要确定每个具体案例的准确原因相当困难。

理论上，这种异常体色可能会遗传给后代。但在实践中，此类情况并不常见。

“不，这种特征不会通过遗传传递。纯理论上虽有可能，但实际上我从未听说过此类案例，”这位教授强调道。

因此，基辅出现一只甚至几只白乌鸦，并不意味着随着时间的推移，首都此类鸟类的数量一定会增加。

体色异常的鸟类在自然界中可能更难生存。首要问题在于，它们更容易被捕食者发现，且无法像同类那样有效地在同类中隐蔽自己。

据安德烈·博科泰介绍，由于更容易成为捕食者的猎物，体色异常的鸟类活到成年的几率较低。

“大多数动物或鸟类的体色使其在环境中不那么显眼——它们不太会引起捕食者的注意。 当然，全身纯白的鸟类面临的风险更大。当捕食者猎捕鸟群时，由于数量众多，很难锁定具体要捕获哪一只。 但如果这群鸟中出现了一块白色斑点，显然它更容易锁定目标，”这位鸟类学家解释道。

与此同时，其他鸟类对患有白化症个体的态度可能各不相同。有些鸟群会攻击这些与众不同的同类，而另一些则能与同种的普通个体和平共处。

这位教授列举了利沃夫国家自然博物馆藏品的例子，这些藏品是在过去两个世纪中逐步收集而成的。馆内保存着约157只羽色异常的鸟类，其中包括白乌鸦、白化猫头鹰和白化个体。

“在过去两个世纪里逐步收集的利沃夫国家自然历史博物馆藏品中，约有157只羽色异常的鸟类。其中包括白乌鸦、白化猫头鹰和白化变异体。 在标有白化症的灰乌鸦的标签上注明，它曾被其他乌鸦啄伤。但也有相反的案例：例如，白麻雀就能与普通鸟类一起在鸟群中正常生活，”这位科学家指出。

仅凭异常的体色本身并不会剥夺鸟类正常生活的能力。据这位教授介绍，这类个体完全具备生存能力，而它们面临的主要危险是更容易被捕食者发现。

这一点对小型鸟类，尤其是麻雀而言尤为明显。在普通鸟群中，游隼更容易发现白色个体。

乌鸦的天敌较少，因此异常羽色带来的风险对它们而言并不那么显著。 因此，基辅的白乌鸦完全可以在自然环境中生存，尽管其特殊特征在遭遇捕食者时会带来额外风险。

利沃夫伊万·弗兰科国立大学动物学系教授安德烈·博科泰对此进行了说明。

值得一提的是，10月26日，在敖德萨州发现了尚未飞往温暖地区的燕子。这位鸟类学家解释说，这些鸟类可能是为了在长途迁徙前休息而停留，而温暖的天气和充足的食物供应促使它们滞留下来。

此前，在切尔诺贝利附近曾发现一群珍稀的普氏野马。

与此同时，在尼古拉耶夫，一只从动物园围栏中逃出的雌虎被捕获。

需要提醒的是，此前尼古拉耶夫市曾有一只阿穆尔虎从动物园的围栏中逃脱。

此前，哈尔科夫一家动物园曾有一只猴子逃脱，并在城里四处游荡。

在乌克兰与斯洛伐克边境，红外线相机拍到了一只从喀尔巴阡地区斯特里恰瓦村农场逃出的老虎。

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