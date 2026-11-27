在基辅，乌克兰国家科学院环境地球化学研究所某部门负责人被指控涉嫌收受不正当利益。该官员在收受2000美元、以协助一名研究生进行学位论文答辩时被拘留。

在基辅市波迪尔区检察院的程序指导下，调查发现该研究生当时正准备进行论文答辩并申请哲学博士学位。

据调查称，该研究生导师告知其，为撰写论文评审意见并获得后续协助，需支付2000美元。据称，否则该研究生四年的研究生学习可能无法以获得学位告终。

该官员是在收受钱款的当即被拘留的。

其行为被定性为违反《乌克兰刑法》第368条第3款——公职人员收受不正当利益。

基辅市检察院通报了这一消息。

需要指出的是，11月24日，基辅警方还拘留了一名隶属于军事治安部队纪律营的资深士兵，该士兵涉嫌收取9000美元，以协助一名军人调往后勤部队。 他承诺以这笔金额帮助该军人免于继续执行作战任务。

在基辅州，一名组织收受贿赂进行非法征兵的律师将接受审判。

另据报道，在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他涉嫌组织将应征入伍的男性非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院已完成针对军人向企业代表索取并收受不正当利益一案的庭前调查。 索要钱财的目的是为了让该军事单位无障碍地接收电子战（REB）装备。

关注我们在