10月28日，乌克兰国家财产基金会举行了多场私有化拍卖会，售出了总价值11.8亿格里夫纳的国有资产和受制裁资产。 在售出的资产中，包括位于基辅历史中心的一套属于俄罗斯宣传人员阿尔捷米·列别杰夫的公寓。

此次举行了一场在线拍卖会，拍卖对象正是属于俄罗斯宣传人员阿尔捷米·列别杰夫的公寓。 这套位于基辅历史中心萨克萨甘斯基街、面积为193.2平方米的公寓，最终以801万格里夫纳的价格售出。 根据最高反腐败法院（VAKS）在实施制裁框架内作出的决定，该房产已被没收并归入国家收入，此次拍卖吸引了两名竞标者参与竞拍。 拍卖胜出者须在拍卖记录形成之日起25个工作日内支付资产价款，并在签订买卖合同前结清公用事业欠费。

此外，位于基辅州布罗瓦里市的国有企业“粉末冶金厂”单一资产组合的私有化拍卖也已举行。 中标报价为2.75亿格里夫纳。计入5500万格里夫纳的增值税后，中标者应支付的总金额为3.3亿格里夫纳。 中标方须在拍卖记录形成之日起20个工作日内支付该资产的价款。此外，中标方还须确保履行私有化条款规定的义务，特别是清偿该企业拖欠的工资及预算欠款。

位于基辅的国有企业“鱼类科学育种与遗传中心”单一资产组合在竞标过程中，价格上涨了302倍。共有10家参与者竞逐该国有资产的收购权。 起拍价为2.9777亿格里夫纳，最终中标价达到9000万格里夫纳。计入1800万格里夫纳的增值税后，中标者需支付的总金额为1.08亿格里夫纳。 拍卖胜出者须在拍卖记录形成之日起20个工作日内支付该资产的价款。买方还必须履行私有化条件，特别是清偿拖欠的工资和预算欠款。

国家资产基金新闻处在Facebook上发布了这一消息。

2023年，乌克兰内阁将俄罗斯博主兼宣传人员阿尔捷米·列别杰夫位于基辅的两套公寓及其他财产移交国家财产基金（FDM）管理。

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