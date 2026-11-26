在基辅，一群冒充乌克兰安全局工作人员的诈骗犯以核查其存款为由，骗取了一名57岁妇女5万美元和1万欧元。损失总额超过270万格里夫纳。

在基辅市索洛缅斯基区检察院的诉讼指导下，一名26岁的基辅男子被指控涉嫌在战时状态下，与他人预谋实施特别重大金额的诈骗罪。

据调查显示，不明身份人员致电一名57岁的基辅女子，自称是乌克兰安全局（SBU）工作人员，并称正在对其进行调查。他们要求该女子写一份说明，并将所有现有积蓄交出以供核查。 诈骗犯向受害人保证，核查结束后当天就会归还钱款。

随后，一名从事寿司外卖兼职的男子来到该女子家中。他报出密码后，取走了装有现金的包裹。 袋子里装着5万美元和1万欧元——这是这位基辅女子的个人积蓄以及出售房产所得的款项。

随后，该男子将部分被盗资金转入加密货币钱包，其余部分则转入银行账户。

目前，执法部门正在核查该嫌疑人是否涉及其他类似诈骗案件，并查明所有可能参与该犯罪团伙的人员。

此前，基辅市网络警察及戈洛西耶夫斯基警察局调查人员破获了一个犯罪团伙，该团伙自年初至2026年9月，假扮快递员，通过虚假的配送服务账户从零售连锁店非法盗取食品、 酒类和烟草制品，造成至少40万格里夫纳的损失。

在赫梅利尼茨基，一名20岁的当地居民将出庭受审，该男子通过社交网络出售汽车方向盘时，欺骗了一名沃伦州居民。

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