在基辅，诈骗分子以“与敌人有联系”为由恐吓一名退休老人，骗走了1000美元

在基辅，执法人员拘留了一名22岁的男子，该男子在诈骗案中充当了跑腿的角色。 犯罪分子以涉嫌与侵略国勾结为由恐吓一名84岁的退休老人，并以核查为名拿走了他所有的积蓄——1000美元。 警方查获了这笔钱，并将其归还给失主。

在调查过程中，执法人员查明，一名自称是乌克兰安全局（SBU）工作人员的陌生人给这位84岁的基辅市民打来了电话。对方声称，该退休人员通过互联网购买的药品据称来自侵略国。 因此，该男子可能会被怀疑与敌人勾结。

诈骗犯以核查资金来源为由，说服这位退休老人交出现金。他保证这样做能避免其公寓遭到搜查。

为了收取钱款，骗子承诺会派一名受托人前往受害者家中。该男子需在楼道口与对方会面，说出事先商定的密码，并交出钱款——据称这些钱款随后会归还给他。

在约定的时间，一名22岁的基辅男子以快递员的身份来到这位退休老人家中。 在老人将装有全部积蓄——1000美元——的信封交给他后，基辅警方的行动组和侦查人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条的规定，当场拘留了这名年轻人。

执法人员查明，该嫌疑人本应将收到的款项转入同伙指定的加密货币钱包。作为完成这项任务的报酬，他被承诺将获得300美元。

调查人员扣押了现金，并将其归还给合法所有者。

达尔尼察警察局调查人员在达尔尼察区检察院的程序指导下，已向被拘留者告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第27条第5款及第190条第2款 ——即协助由多人预谋实施的诈骗罪。

该条款规定的刑罚为最高三年有期徒刑。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，任何人均被推定为无罪。

基辅警方通报了这一消息。

此前，国家警察局查获了七名嫌疑人，据调查称， 通过博取独居老人的信任来侵占其房产，并侵吞了超过200万格里夫纳本应用于军人购房的国家补偿金。

在特尔诺皮尔，一名诈骗犯冒充警察，骗取了一名退休老人3万格里夫纳以上。

此前在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和准予经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳及美元，已被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，三名来自科洛米亚地区的年轻居民被查获。据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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