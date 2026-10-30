基辅及乌克兰四个州因俄罗斯袭击导致停电

10月30日星期五，由于交火以及俄罗斯对能源基础设施的炮击，基辅及四个州的部分用户暂时断电。

基辅市以及基辅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热州和哈尔科夫州均出现了停电情况。

据他介绍，电力部门正加紧抢修，力争尽快为所有用户恢复供电，抢修工作正全天候进行。

涅克拉索夫透露，在俄罗斯对第聂伯罗彼得罗夫斯克州能源基础设施发动大规模袭击后，该州仍有超过19万用户处于断电状态。 设备遭受了严重损坏。电力工作人员已成功恢复了关键基础设施和部分用户的供电。抢修工作仍在进行中。

由于设备受损，第聂伯罗彼得罗夫斯克州不得不实施紧急限电。此前公布的限电时间表目前暂不适用。待电力系统状况稳定后，将恢复按原计划执行限电安排。

关于限电措施

乌克兰能源部通报称，10月30日，由于此前俄罗斯袭击导致的电网限制， 当天该国部分地区对工业和商业用户实施了限电计划，并对所有类别的用户实施了按小时轮流停电。

最新限电时间表已发布在各地区配电系统运营商（省电公司）的官方网站上。

能源部呼吁用户在早晚用电高峰时段节约用电。这有助于减轻电网负荷。

乌克兰能源部第一副部长阿尔捷姆·涅克拉索夫在关于截至10月30日电力系统运行状况的简报会上通报了这一消息。

需要提醒的是，由于基辅右岸发生事故，目前暂停执行限电计划。

在基辅，由于俄罗斯的袭击，DTEK基辅电网公司的办公室遭到破坏。

尽管面临俄罗斯的袭击，阿赫梅托夫旗下的DTEK仍在继续对乌克兰能源领域进行投资。

过去一周，DTEK的电力工作者为超过120万户家庭恢复了供电

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