在基辅谢甫琴科区，值此大饥荒受害者纪念日前夕，一座纪念碑揭幕，以纪念威尔士裔英国记者加雷特·琼斯——他是最早向世界揭露乌克兰饥荒真相的人之一。 纪念碑矗立在同名街道——加雷特·琼斯街12号。

纪念碑由威尔士板岩制成——这正是威尔士议会大厦所用的建筑材料。这块石材于本周初运抵乌克兰。

这一纪念记者的倡议始于约一年前，当时威尔士议会代表向基辅市议会发出了请求。乌克兰和英国双方的代表出席了揭幕仪式，其中包括英国驻乌克兰大使尼尔·克罗普顿。

这位外交官强调，加雷思·琼斯的故事将乌克兰、英国和威尔士紧密联结在一起。 他的新闻报道和生平事迹，当年也曾启发乔治·奥威尔去思考苏联政权是如何掩盖真相的。

威尔士议会代表米克·安东尼夫指出，琼斯在1930年代的报道帮助世界了解到了共产主义政权的罪行。这座纪念碑旨在提醒人们铭记历史上的这些悲剧篇章，同时象征着对乌克兰的支持。

来源：基辅市国家行政管理局。