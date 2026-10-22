基辅将修复遭俄罗斯袭击损毁的沙莱特冰场

Autostrada公司将开始修复基辅的“沙莱特”冰场，该冰场在10月19日凌晨遭俄罗斯弹道导弹袭击后受损。 这是首都唯一一座符合举办职业冰球、花样滑冰和短道速滑比赛及训练标准的溜冰场。 该冰场是“克里日金卡”儿童和青少年体育学校的基地，设有各类体育训练班，同时也是职业和业余球队的训练场所。

每天，孩子们都会走上冰面，以提升技能、增强体质并实现体育目标。该公司强调了为年轻运动员保留这些机会的重要性，因此决定参与场馆的重建工作。

袭击导致该建筑遭受严重破坏：高12米、长逾400米的端墙部分被摧毁，玻璃幕墙、入口区域及内部空间均受损。

“Autostrada团队已进驻现场：我们正在进行技术勘察，确定所需工程量，并开始修复受损结构。 我们计划尽快恢复体育馆的全面运营，让孩子们重返训练，发展他们的天赋，并取得最高的体育成绩。 我坚信，在这个艰难时期，为孩子们保留一个能够尽情做孩子的空间尤为重要——让他们得以发挥天赋、从事自己热爱的事业，并感受童年的幸福时光，”声明中写道。 Autostrada首席执行官兼创始人马克西姆·什基尔通报了这一消息。 视频：俄罗斯破坏了位于基辅的乌克兰花样滑冰国家队训练场。 需要提醒的是，10月19日俄罗斯联邦发动的夜间弹道导弹袭击导致“DataGroup”公司某数据中心的设备和基础设施完全瘫痪。 由于10月19日的炮击，基辅四条无轨电车线路的运行路线已作出调整。 美国再次未就俄罗斯对基辅的弹道导弹袭击向乌克兰发出预警。

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