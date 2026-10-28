在基辅，两名军人被指控涉嫌以3万美元为代价，组织将一名应征入伍人员以健康状况为由非法从军事登记中除名，并涉嫌协助其擅自离开部队。 另有1名军人因治疗结束后未返回服役地，也被宣布涉嫌犯罪。

据调查显示，2026年8月，两名嫌疑人组织将一名正在日托米尔州某医疗机构接受住院治疗的军人运送至基辅。

此后，该男子无正当理由未返回服役地，并逃避履行服役职责。

调查认为，两名嫌疑人协助该军人逃避服兵役。此外，其中一人擅自离开了部队。

在另一起案件中，据调查称，与地区征兵及社会支持中心 （TCC和SP）及军事医疗委员会（VLK）的官员有联系，向一名服兵役义务者提议，以健康状况为由将其非法从服兵役登记中除名。

此类服务的费用为3万美元。为实施该骗局，嫌疑人协助在首都的医疗机构办理了包含虚假信息的文件，内容涉及该男子的住院情况、治疗过程及诊断结果。

具体涉及病历摘录和专家会诊意见书，这些文件原计划用于通过军事医疗委员会的审查。据涉案人员设想，这些文件将作为认定该男子不适合服兵役并随后将其从兵役登记中除名的依据。

起初，嫌疑人收到了5,000美元的预付款，剩余的25,000美元本应在文件办理完成后支付。

据检察院称，2026年10月，两名军人正在收取第二笔非法利益时被当场抓获，并依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条被拘留。

其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》以下条款：

第27条第5款、第368条第4款—— 由多人预先串通，协助公职人员获取数额特别巨大的非法利益；

第27条第5款、第407条第5款——在战时状态下协助军人未按时到岗服役。

其中一名嫌疑人还被追加指控在战时状态下擅自离开服役地点，该指控依据《乌克兰刑法典》第407条第5款。

此外，还有一名军人因在治疗后未返回部队，也被以同一条款指控。

对这三名军人均采取了羁押候审的预防措施，但允许交保候审。

目前，执法部门正在采取措施，查明可能参与组织该非法方案的TCK、SP和VLK的官员。

庭前调查由基辅市国家调查局地区分局负责，并在乌克兰国家警察内部安全部的行动配合下进行。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，任何人均被推定为无罪。

中央地区国防领域专门检察院通报了这一消息。

此前，哈尔科夫州精神病医院某科室的前科主任因组织非法将应服兵役人员从登记名册中除名而被通报涉嫌犯罪。

在基辅，一起由前官员参与的逃避动员骗局被揭露。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在八个州揭露了12起逃避动员的骗局。

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