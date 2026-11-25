11月24日，基辅警方拘留了一名隶属于军事执法部门纪律营的上等兵，该士兵涉嫌收取9000美元，以协助一名军人调往后勤部队。 他承诺以这笔金额帮助该军人免于继续执行作战任务。

乌克兰武装部队军事执法局通报了此次抓捕行动。根据刑事诉讼材料显示，该涉案人员曾提议协助一名正在接受基础通用军事训练的军人调往荣誉卫队营。

此次抓捕是在对犯罪行为进行监控过程中进行的。行动由乌克兰武装部队内部安全局（隶属于武装部队总司令部）的代表，联合乌克兰安全局（SBU）和国家调查局（DBR）的员工共同执行，并在国防领域专门检察院的程序指导下进行。

据初步调查，该嫌疑人还声称能够通过影响相关官员，将军人调往后勤部队、撤销擅自离开部队的处分，并协助以金钱换取预留名额。

目前调查工作仍在进行中，执法部门正在查明可能涉案人员的范围。 目前正在决定是否根据《乌克兰刑法典》第369-2条第3款——滥用影响力——向该军人告知其涉嫌犯罪，以及是否对其采取羁押的预防措施。

总检察长办公室强调，清除军中不端人员是领导层的优先事项之一。该机构还声明，利用职务之便及所谓的个人关系谋取私利是绝不允许的。

基辅州将对一名组织收受贿赂的逃避兵役骗局的律师进行审判。

需要指出的是，在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他被怀疑组织非法将应服兵役的男性越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院已完成针对军人向企业代表索取并收受不正当利益一案的庭前调查。 索要钱财的目的是为了让该军事单位无障碍地接收电子战（REB）装备。

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