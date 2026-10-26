2026年第43周，基辅共报告7 570例流感及急性呼吸道病毒感染（包括新冠肺炎）新病例。 这一消息由“卫生部基辅市疾病控制与预防中心”发布。

发病率为256.4，比平均发病强度低53.1%。 与此同时，与前一周相比，患者人数增加了3%——这主要是由于儿童发病率的上升。在报告期内，共有4 200名儿童发病。

成人发病率下降了1.2%，共有3 370人发病。

在校学生中登记了2 245例病例。

9名成年人确诊感染新冠肺炎。

共有38名流感及急性呼吸道感染患者被送入医疗机构，其中包括22名儿童。在新冠肺炎患者中，有4名成人被收治入院。

本周未报告死亡病例。

提醒大家，接种疫苗仍是预防新冠肺炎和流感重症的最可靠保护措施。

基辅市国家行政管理局通报了这一

消息。

乌克兰

目前尚未出现流感疫情激增——病毒学家表示。



乌克兰及部分欧洲国家2026–2027年流行季的流感疫苗供应出现延迟。 公共卫生中心解释称，这与世界卫生组织（WHO）更新了关于疫苗中所有三种成分配方的建议有关，同时也涉及生产和质量控制方面的困难。



乌克兰已进入2026–2027年流感及急性呼吸道病毒感染流行季，该流行季将持续至2027年5月23日。

乌克兰已有11.5万名公民通过国家计划接受了免费健康筛查，该计划有助于在早期阶段发现心血管疾病、糖尿病及其他健康问题的风险。

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