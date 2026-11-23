第47周，基辅共报告7 744例流感、急性呼吸道感染和新冠肺炎新增病例，较前一周增长5.9%， 尽管总体指标（262.3）仍比平均流行强度低52%。

基辅市卫生部下属的“基辅市疾病控制与预防中心”通报了这一情况。

病例增长既出现在儿童群体（4 153例），也出现在成人群体（3 591例），其中学龄儿童的发病率上升了13.1%，达到2 230例。 与此同时，确诊的新冠肺炎病例数降至20例（其中10例为儿童），未出现因新冠病毒导致的住院病例，也未记录有患者入住重症监护室。

总住院人数增至62人，其中包括38名17岁以下儿童， 此外，自本流行季开始以来，尚未记录因并发症导致的死亡病例，专家们再次强调接种疫苗对于预防重症至关重要。

来源：基辅市国家行政管理局。

乌克兰国家首席卫生官亚历山大·切普尔内伊在电视节目中表示，本流行季流感、急性呼吸道病毒感染和新冠肺炎的发病高峰预计将在1月底至2月初出现。

乌克兰及部分欧洲国家2026–2027年流行季的流感疫苗供应出现延迟。 公共卫生中心解释称，这与世界卫生组织（WHO）更新了关于疫苗中所有三种成分配方的建议有关，同时也与生产和质量控制方面的困难有关。

自9月28日流感流行季开始以来，已有超过30.7万乌克兰人感染了呼吸道病毒性疾病。不过，这一数字比去年同期低了20.5%。

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