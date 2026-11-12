基辅曾计划在“克里日金卡”冰场原址上建造一个商业综合体：警方揭露了这一阴谋

在基辅，执法部门破获了一起伪造文件的案件，涉案人员企图利用这些文件变更“克里日金卡”冰上运动场所在地块的土地用途，并在该地块上建造一个商贸办公综合体。两名涉案人员已被通报涉嫌犯罪。

据调查显示，此前收购该冰上运动场建筑的公司负责人以及一名土地规划工程师涉嫌参与该骗局。他们伪造了土地管理文件，以实现变更地块用途的计划。

执法部门查明，2021年，一家专门从事药品批发贸易的私营公司收购了“克里日金卡”室内溜冰场建筑，总面积超过2400平方米。 与此同时，该建筑所在的土地并未移交给该企业所有或使用。

为了在该体育设施原址上建造用于商业用途的商贸办公综合体，该公司总经理将一名土地规划工程师拉入了这笔交易。 同谋者为这块面积近0.3公顷的土地编制了技术文件，并在其中填入了不实信息。

具体而言，涉案人员无端将该企业列为合法土地使用者，并更改了土地用途——将原有的体育设施运营改为行政办公楼的建造与维护。

最终，该企业负责人提供了必要的原始文件并批准了伪造的项目方案，而工程师则使用合格的电子签名对伪造的文件进行了认证，并将其提交至国家土地地籍局。

据执法部门称，该团伙成员试图以此为依据，为后续对该冰上运动场所在的房地产及土地进行商业开发制造书面依据。

在第聂伯罗地区检察院的程序指导下，第聂伯罗警察局调查人员已根据《乌克兰刑法典》第358条第4款，向两名犯罪嫌疑人告知了涉嫌罪名 ——即由多人预谋伪造官方文件及使用明知是伪造的文件。违法者将面临最高五年有期徒刑的处罚。

根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，任何人均被推定为无罪。 基辅警方通报了这一消息。 执法部门揭露了一起向国民卫队供应劣质军装的骗局。 乌克兰安全局（SBU）和国家警察局揭露了七起逃避动员的骗局

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