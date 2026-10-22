由于南桥实施交通限制，基辅将增开“基辅城市快线”（Kyiv City Express）班次

“乌克兰铁路”将增开“基辅城市快线”（Kyiv City Express）班次，连接基辅的左岸和右岸。作出这一决定是因为南桥的交通状况变得复杂。

根据其在Telegram频道发布的公告，首班增开列车将于16:56从“波恰伊纳”站（可从地铁“蓝色”线换乘）发车，开往特罗耶什奇纳方向， 而从“维杜比奇”（可从地铁“绿色”线换乘）开往别雷兹尼亚基方向的列车将于18:02发车。

从16:40开始，从右岸开往左岸的班次间隔将缩短至15分钟起。

总体而言，相关列车将运行于基辅-德米耶夫斯基——维杜比奇——别列兹尼亚基 ——达尔尼察——鲁萨诺夫卡——利沃贝日纳——尼基尔斯卡·斯洛比德卡——沃斯克雷森卡——莱杜日尼——波恰伊纳，并按相反方向运行。

“这样一来，基辅市民将通过南桥和北桥获得额外的交通选择，”这位副部长强调道。

据悉，列车车票可通过“乌克兰铁路”应用程序购买。

据此前报道，由于敌军对基辅的袭击，南桥从右岸通往左岸的交通受到限制。

市长维塔利·克利奇科补充道，炮击导致南桥部分地铁基础设施受损。

乌克兰恢复、基础设施和交通部副部长弗拉基米尔·谢马耶夫在通报中提到了这一点。

乌克兰铁路公司（UZ）的新一轮票价上调可能摧毁铁路的货运基础。

需要指出的是，乌克兰铁路公司已为员工搭建了超过280个移动避难所。

乌克兰铁路公司将从2026年10月20日起取消多趟列车。

由于遭遇炮击，乌克兰铁路公司调整了开往苏姆和洛佐瓦的列车运行方案。

乌克兰铁路股份公司已就RELINC项目框架内1亿美元的赠款融资达成协议。

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