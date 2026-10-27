10月28日，基辅州将实施最长8小时的限电安排

2026年10月28日（星期三），基辅州境内将实施电力限电稳定计划。采取这些限制措施是由于俄罗斯联邦对乌克兰能源基础设施设施的系统性袭击所造成的后果。

根据公布的日程安排，停电将涉及该地区所有用户组：

第1.1组——06:00至08:30及13:30至17:30将停电；

第1.2组——06:00至08:30及13:30至17:30停电；

分区2.1——13:30至21:00；

第2.2批——06:00至08:30及13:30至17:30；

第3.1组——09:00至10:30及17:00至21:00；

第3.2组——08:00至10:30及17:00至21:00；

第4.1组——08:00至10:30及17:00至21:00；

第4.2组——08:00至10:30及17:00至21:00；

第5.1组——10:00至14:00及20:30至24:00；

第5.2组——10:00至17:30；

第6.1组——10:00至14:00及20:30至24:00；

第6.2批——10:00至14:00及20:30至24:00。

来源：DTEK。

10月28日（星期三），乌克兰部分地区将实施按小时轮流限电。限电措施将从06:00持续至当日结束。原因在于俄罗斯对能源设施的大规模袭击所造成的后果。

俄军继续对乌克兰的能源及石油天然气领域发动袭击，主要针对前线和边境地区。 10月26日，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州、苏梅州、哈尔科夫州和切尔尼戈夫州再次出现停电情况。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区断电。首都的戈洛西夫斯基区、索洛缅斯基区和舍甫琴科区受到影响。

基辅州已取消了根据国家电力公司“乌克兰能源”指令实施的紧急停电措施。该决定是在电力系统状况趋于稳定后做出的。

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