基辅市行政管理局正在评估南桥的受损情况，目前谈及恢复通车还为时过早

基辅南桥恢复通车以及通往左岸的地铁线路恢复运营的具体时间目前尚未确定。基辅市军事行政管理局通报了这一消息。

目前，专家们正在对基础设施进行勘察，并评估其在昨晚俄罗斯袭击中遭受的损坏情况。在完成这项工作之前，谈论具体的恢复通车日期还为时过早。

目前已知情况：

“目前谈恢复时间还为时过早，因为现场专家正在评估桥面状况，以确保通过该桥的机动车通行安全。 此外，地铁系统的受损情况也在评估中。目前尚未得出结论，预计近期将公布结果，”基辅市行政管理局发言人卡捷琳娜·波普表示。

在收到评估结果后，将决定是否全面或部分恢复南桥的交通。

“届时还将就地铁能否恢复开往首都左岸方向的运行作出决定。 因为目前地铁‘绿色’线的列车仅在‘西雷茨’站和‘维杜比奇’站之间运行，”波普补充道。

基辅市行政管理局发言人卡捷琳娜·波普在电视直播中发表了上述声明。

提醒：基辅南桥已封闭：私家车和卡车如何绕行。



基辅遭弹道导弹袭击后，南桥和地铁均受损。

需要提醒的是，在基辅，因俄罗斯联邦的袭击，共有7人受伤，其中包括急救人员。

基辅市两家医疗机构遭弹道导弹袭击受损，造成一人死亡。

基辅正遭受弹道导弹袭击，左岸传出五声爆炸声。

视频：基辅利索瓦地铁站遭弹道导弹袭击受损。

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