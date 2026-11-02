在基辅州的彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡，设有乌克兰国民卫队第3121部队的一个临时驻地，该部队隶属于国民卫队“亚速”第一军。 11月2日，社交媒体上流传出关于军人据称遭受酷刑的未经核实信息后，大批平民聚集在该军营附近。

据该军团消息，民众要求将驻扎在该基地内的被动员军人交出。遭到拒绝后，平民们封锁了军营的运作，并试图非法闯入内部。

乌克兰国民卫队司令亚历山大·皮夫嫩科少将赶赴现场。 他亲自带领部分军人的亲属进入军事设施内部，向他们展示了被动员人员的居住条件，以及因擅离职守（SZCH）而被拘留的军人所处的环境。 他们正在等待被分配到各部队并继续服役。

“亚速”军团方面还通报称，四名因擅离职守被拘留的军人身上有伤。他们已被送往医院接受检查。

国民卫队指挥部正与执法机关共同监督该事件的调查。若查实军营内存在非法使用暴力的事实，涉事人员将受到惩处。

“亚速”军团强调，谴责针对国民卫队军人采取的任何非法行为。同时，该军团呼吁公民不要阻碍军事单位的工作，并相信国防军和执法机构的官方通报。