在克罗皮夫尼茨基，一座阵亡战士的墓前竖立了一座刻有俄文铭文的纪念碑

在克罗皮夫尼茨基，在阵亡的乌克兰军人伊万·佩图霍夫的墓前竖立了一座刻有俄语铭文的纪念碑。 当地居民英加·杜德尼克注意到了这一情况，她隶属于负责远东公墓“纪念大道”建设工作的小组。

这位女士在前来探望因在对俄战争中阵亡的女儿的墓地时，注意到了这些铭文。这座献给阵亡捍卫者的纪念碑上出现俄语铭文，引发了阵亡将士家属的强烈愤慨。

语言立法

乌克兰国家语言保护专员代表叶利扎维塔·萨楚拉表示，根据《确保乌克兰语作为国家语言运作法》，由地方预算出资建设并维护的纪念性军事公墓的墓碑上，只能使用乌克兰语。 同时，据她介绍，该法律不适用于其他墓地中由家属自费订制的墓碑铭文。

“当然，我们对这些逝者以及那些为我们献出生命的人都怀有极大的敬意。 我们无权在此强加任何条件，但如今法律对所有人一视同仁。鉴于军人墓区属于地方政府管辖范围，因此或许还是应从这一角度来考量。 既然这里是公共空间，是地方政府规划的墓地，市民们正是来到这里向这些人致敬、表达敬意的，那么法律当然必须得到执行。”

“这会触动前来探望亲人的民众”

英加·杜德尼克表示，伊万·佩图霍夫墓前的纪念碑是远东公墓军人墓区中唯一一座带有俄文铭文的纪念碑。

“这座纪念碑上的铭文使用的是杀害此人的那群人的语言。而旁边长眠着数百名同样被俄罗斯夺去生命的年轻男女。我非常清楚，下达导致我女儿丧生的炮击命令时使用的是哪种语言。 我也清楚地知道，执行这一命令的人说的是哪种语言。因此，在我看来，在墓园大道上竖立俄语铭文的纪念碑是绝对不可接受的。 这首先会触动那些前来悼念安葬在荣誉墓道上的亲人、至亲的人们的伤痛。这是一个纪念园区，我们的子女、孙辈和曾孙辈将来都会来到这里。 这不禁让人产生疑问：我们该如何向孙辈和曾孙辈解释，在安葬着那些死于俄罗斯侵略者之手的遇难者的墓道上，纪念碑的铭文竟是用俄语书写的？”

在伊万·佩图霍夫安葬的这一区域，目前共有860座墓穴。 英加·杜德尼克表示，那里的“捍卫者纪念林荫道”是按照市议会批准的项目建造的，纪念碑均采用统一样式。

“如果这座纪念碑不是矗立在荣誉安葬大道上——用任何语言书写都无妨。但这里是荣誉安葬大道，必须遵循统一标准。”

“支持儿子的立场”

伊万·佩图霍夫的母亲埃拉解释说，在儿子的墓碑上选择俄语是全家经过深思熟虑的决定（此处及下文她的直接引语均从俄语翻译而来——编者注）。

“我想通过这件事表达什么？我儿子曾这样说过：‘我是有意识地去捍卫乌克兰的主权的，在那里我用俄语和战友们交流。’ 他没有改说乌克兰语。这再次证明，不仅讲乌克兰语的乌克兰人会去保卫国家，讲俄语的乌克兰人也会。我的儿子，一个讲俄语的人，和其他人一样去保卫国家并牺牲了。这就是他的立场，我支持他。”

伊万·佩图霍夫于1991年出生在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的佐夫蒂沃迪市。 2000年代，全家搬到了克罗皮夫尼茨基。在全面入侵发生前，伊万在克罗皮夫尼茨基完成了学业并工作。据他的母亲介绍，他是作为志愿者参战的。

“他毕业于克里沃罗格的克劳斯飞行学院。他是一名领航员兼飞行员。他还毕业于克里夫巴斯的矿业技术学校。 后来在英古尔斯克煤矿担任信号员。当全面入侵开始时，我的儿子于2月27日自愿参军。那天是星期天。 我们甚至不知道他9点就走了。后来他打来电话说：‘把我的证件和东西拿过来。’这对我们来说真是巨大的打击！我说：‘儿子，怎么这样？ 你明明在矿上，本可以（逃避服役——编者注）的。”他却说：“妈妈，我所有的兄弟都去了，我别无选择。”这是我儿子经过深思熟虑的选择——作为志愿者参军。”

据这位女士说，儿子在战场上为捍卫乌克兰的独立而战时，仍继续使用俄语交流。

“我们家说俄语。我的祖父、父母——大家都说俄语。对我们来说，这是母语。他服役时，我问：‘你们那边的语言情况怎么样？’他回答说：‘妈妈，我们这儿没问题。 问题出在你们这些平民身上，你们互相争执不休。对我们来说，最重要的是和你并肩作战的战友能保护你。」 语言对他们来说无关紧要。这是我儿子的立场，我会坚持这一立场。我全力支持他。就是要说俄语，让所有人都看到，乌克兰人中也有说俄语的。”

“在乌克兰墓园的纪念长廊上看到俄语，真让人感到奇怪”

克罗皮夫尼奇市的伊琳娜·纳托恰在战争中失去了丈夫马克西姆。他的墓地位于远东公墓的纪念大道上。据这位女士说，她的丈夫虽然说俄语，但在军队里却说乌克兰语。

“他在为乌克兰而战的战斗中牺牲了。他一辈子都讲俄语，直到全面战争爆发前，甚至在加入武装部队之前，他一直听俄语音乐。 但在阵地上他却说乌克兰语，因为他常说：当你救助刚经历过炮击的受伤战友时，让他能认出你是自己人而非敌人，这一点至关重要。 我认为，如今在乌克兰军人‘荣誉大道’上看到俄语，实在令人感到非常奇怪。”

法里德·利普琴科的母亲詹娜来到儿子的墓前。她认为，所有人都应遵守关于“荣誉大道”布置的要求，纪念碑上的铭文也应仅使用乌克兰语。

“我绝不想冒犯这位英雄及其家人，因为我本人也是一位在这场战争中失去儿子的母亲。我理解这种痛苦，也理解失去亲人的痛楚。 但当我们安葬自己的孩子，并被建议将他们安葬在荣誉墓园或军人墓园时，对方曾明确说明必须遵守的相关规定：包括纪念碑的尺寸等各项要求。而我们也同意了这一切。 至于俄语——敌人的语言——这根本是不可接受的。我们的英雄们为我们的国家、为我们的民族、为了我们大家而战，正是为了不让我们的语言消失，让我们能够继续作为乌克兰人生活下去。”

致市议会的请愿书

对于纪念碑上儿子名字的铭文必须使用乌克兰语这一要求，埃拉·佩图霍娃并不认同。

“没有这样的法律要求。让他们给我出示文件，证明铭文必须用乌克兰语。我来这里，是因为这是我的悲痛。这也是我整个家庭的悲痛。”

克罗皮夫尼茨基市的英加·杜德尼克起草了一份致市政府的请愿书，要求核查该纪念碑是否确实使用了俄语铭文。

“此外，还应与纪念碑的竖立方或委托方进行沟通并开展宣传工作，说明在阵亡将士纪念碑上使用侵略国语言在伦理和法律上均不可接受， 在市议会或相关市政企业的支持下，推动迅速拆除或更换纪念碑上带有俄语铭文的部件，替换为相应的乌克兰语铭文。”

此外，英加·杜德尼克还要求制定并批准一套明确的规章制度以及统一的标准，用于规范克罗皮夫尼茨基“荣誉军人墓园大道”上墓地及墓碑的布置：

“这些规定应明确要求仅使用国家语言，并遵循统一的军事悼念标准。我实在无法理解：在纪念碑的订购和安装过程中，现场有那么多人，却没人阻止那个人。”

埃拉·佩图霍娃解释说，在她订购纪念碑的那家企业，工作人员曾就语言问题向她反复确认。

“我的回答是：对我来说这是原则问题，这也是我儿子的立场，我会坚持这一点。而且殡葬服务处的一位女士在制作这块铭牌时还问我：‘您会不会改变主意？’ 我说：‘不，这是原则问题。’我不想辜负那些因工作需要而向我提出这些问题的员工。”

据英加·杜德尼克称，这份附有签名的请愿书将于10月26日提交给市议会。

市议会新闻处负责人谢尔盖·雅库宁解释说，鉴于此事引发的公众反响， 市社会与退伍军人政策局将向国家语言保护专员发出询问，就位于“荣誉军人墓园大道”上的纪念碑元素中语言使用规范一事征询意见。 在必要时对《克罗皮夫尼茨基市远东公墓军事墓区乌克兰捍卫者纪念大道条例》进行修订时，将参考收到的答复。

“公共电视台”的报道中提到了这一点。

关注我们在