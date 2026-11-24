在卢茨克的“先锋”体育场，举行了一场慈善比赛，以纪念在顿涅茨克州牺牲的乌克兰足球运动员兼军人罗曼·马克西穆克。活动期间，为边防军官兵筹集了20万格里夫纳。

沃伦第6边防支队通报了这一消息。

罗曼·马克西穆克曾效力于乌克兰多家足球俱乐部及国家队。2022年，他加入乌克兰武装部队，并于2025年1月在顿涅茨克州执行战斗任务时牺牲。

他的亲属、战友、球迷、政府代表、社会各界人士及军方人员均到场悼念这位捍卫者。此次活动还恰逢长期支持边防军的“塔姆塔姆”大型超市成立21周年。

“塔姆塔姆”队与“鲁赫媒体队”在足球场上展开了较量。 比赛最终以4:4的比分结束。中场休息期间，主办方组织了一场慈善拍卖会，拍卖品包括知名足球运动员的纪念品、超市商品以及边防军的奖杯。

募集到的20万格里夫纳将用于支持沃伦边防支队快速反应指挥部的军人。

同一天，沃伦边防支队与国家边防局东部地区管理局代表队之间还进行了一场友谊赛。比赛最终以2:2的比分战平。

来源：沃伦第6边防支队

波兰女志愿者向乌克兰武装部队捐赠了由慈善家筹集资金购置的车辆。

“乌克兰团队”慈善基金会的志愿者们创下了乌克兰新纪录——最长的“团结画卷”，上面印有孩子们蓝黄相间的心形手印 ——旨在为前线士兵筹集资金，用于购买防护网，以抵御敌方无人机。

波兰将增加Starlink终端的数量，以确保乌克兰武装部队在前线的通信稳定。这一举措对于增强乌克兰的国防能力具有重要意义。

乌克兰卫士阿尔捷姆接受了为安装仿生义肢做准备的手部手术。此次手术是他从重伤中康复道路上的重要一步。 据捷克倡议组织“送给普京的礼物”报道，该组织为这位英雄筹集了手术费用。

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