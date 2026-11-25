11月20日上午，在卢茨克发现了52岁的埃杜阿尔德·斯托耶夫的遗体——他曾任沃伦州州政府副主席，并担任农业公司“埃里顿”的负责人。执法部门正在调查其死亡的具体情况。

该男子的遗体于清晨6点左右被发现。据初步信息显示，斯托耶夫可能是通过自刺造成刀伤而自杀身亡。遗体已被送往法医鉴定。

据死者妻子称，最近丈夫在工作中遇到了一些问题。执法部门正在核查这些情况是否与其死亡有关。

爱德华·斯托耶夫的最终死因及死亡情况将根据鉴定结果和调查情况确定。

2002年至2004年，爱德华·斯托耶夫曾担任科韦尔市第一副市长。

2006年至2007年，他担任地区党籍人民代表格里戈里·斯米蒂乌赫的助理顾问。

2010年5月，斯托耶夫被任命为沃伦州州长鲍里斯·克利姆丘克的副手。他担任该职务直至2014年。

斯托耶夫曾是地区党成员，但在尊严革命后宣布退出该政党。

结束在州政府的工作后，他继续从事商业活动。最近，爱德华·斯托耶夫曾在农业公司“埃里顿”担任管理职务。

据当地电视台“Konkurent”报道。

此前，乌克兰国家冰球队前主教练亚历山大·塞乌坎德已于75岁去世。

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