前地区行政管理局副局长兼有影响力的商人斯托耶夫在卢茨克被发现死亡
11月20日上午，在卢茨克发现了52岁的埃杜阿尔德·斯托耶夫的遗体——他曾任沃伦州州政府副主席，并担任农业公司“埃里顿”的负责人。执法部门正在调查其死亡的具体情况。
该男子的遗体于清晨6点左右被发现。据初步信息显示，斯托耶夫可能是通过自刺造成刀伤而自杀身亡。遗体已被送往法医鉴定。
据死者妻子称，最近丈夫在工作中遇到了一些问题。执法部门正在核查这些情况是否与其死亡有关。
爱德华·斯托耶夫的最终死因及死亡情况将根据鉴定结果和调查情况确定。
2002年至2004年，爱德华·斯托耶夫曾担任科韦尔市第一副市长。
2006年至2007年，他担任地区党籍人民代表格里戈里·斯米蒂乌赫的助理顾问。
2010年5月，斯托耶夫被任命为沃伦州州长鲍里斯·克利姆丘克的副手。他担任该职务直至2014年。
斯托耶夫曾是地区党成员，但在尊严革命后宣布退出该政党。
结束在州政府的工作后，他继续从事商业活动。最近，爱德华·斯托耶夫曾在农业公司“埃里顿”担任管理职务。
据当地电视台“Konkurent”报道。
此前，乌克兰国家冰球队前主教练亚历山大·塞乌坎德已于75岁去世。